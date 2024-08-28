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Необычный способ: хлеб для подкормки огурцов и томатов

Как использовать черный хлеб для удобрения огурцов и помидоров
1:18
Садоводство

Хлеб можно успешно использовать в саду, поскольку этот продукт способен принести значительную пользу. Важно лишь знать, как правильно применять его на огороде. Например, с его помощью можно повысить урожайность огурцов и помидоров.

Как использовать черный хлеб для удобрения огурцов и помидоров
Фото: commons.wikimedia.org by Yleventa2, CC BY-SA 4.0

Как использовать хлеб для подкормки растений

Для этой цели лучше всего подходит стандартный черный хлеб, который станет отличным органическим удобрением. Рекомендуется использовать половину классической буханки. Можно брать даже несвежий хлеб, главное — чтобы он не был покрыт плесенью.

Чтобы приготовить удобрение, хлеб нужно поместить в ведро и залить горячей водой. Тщательно перемешайте и оставьте на 48 часов. Важно не накрывать емкость, чтобы смесь могла «дышать». После настаивания фильтруйте состав и отделите один литр настоя.

Для использования концентрата необходимо развести его в ведре чистой воды. Этим раствором можно опрыскивать растения по листьям.

Если же вы хотите поливать растения, то потребуется другой метод: после фильтрации возьмите один литр настоя и разведите его в трехлитровой банке воды, затем используйте для полива огурцов и помидоров.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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