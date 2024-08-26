Почему огородники выбирают овсянку для повышения урожая

Как овсянка помогает увеличить урожай огурцов и томатов

1:11 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Для многих огородников рекомендация посыпать огурцы и помидоры овсяными хлопьями может показаться удивительной и даже странной. На первый взгляд, это кажется бесполезным занятием. Однако, благодаря этой простой хитрости, урожайность ваших грядок может значительно повыситься.

Фото: openverse by Geoff Peters 604, CC BY 2.0

Преимущество овсяных хлопьев

Овсяные хлопья сами по себе не несут прямой пользы для развития овощей. Но их настоящая ценность заключается в том, что они привлекают дождевых червей. Эти черви играют ключевую роль в создании плодородной и качественной почвы, которая так необходима для здорового роста томатов и огурцов.

Как правильно использовать овсяные хлопья на даче

Одним из преимуществ данного метода является то, что вы можете использовать даже овсянку с истекшим сроком годности — это не повлияет на её эффективность. Просто измельчите хлопья в блендере, чтобы получить питательный порошок.

Теперь остается лишь посыпать этот порошок на грядки. Для обработки одного квадратного метра посадок достаточно всего одной горсти.