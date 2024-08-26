Тайна плодородной почвы: народный метод на пять лет вперёд

Солома как альтернатива навозу и компосту: советы для огородников

1:20 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Огородникам предлагается множество решений для восстановления плодородия почвы после сбора урожая. Среди этих вариантов — использование минеральных или органических удобрений, посев сидератов или применение народных рецептов.

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Среди популярных альтернатив удобрению огородники выделяют солому, которая, по их мнению, может заменить традиционный навоз, компост и сидераты. Разработчики этой концепции опираются на исследования биологов, которые утверждают, что солома является превосходным средством для восстановления почвы.

В почве солома способствует развитию микроорганизмов, что приводит к образованию биогумуса, необходимого для поддержания плодородия. Более того, эффект от применения соломы может сохраняться в течение пяти лет.

Для использования солому следует измельчить и равномерно распределить по грядкам, оставив её на несколько дней. Опытные огородники советуют дополнительно внести мочевину, чтобы обеспечить более высокий урожай в следующем сезоне.

Однако эксперты предупреждают, что народные методы не всегда способны полностью компенсировать дефицит питательных веществ, необходимый для полноценного роста растений.