Тайна плодородной почвы: народный метод на пять лет вперёд

Огородникам предлагается множество решений для восстановления плодородия почвы после сбора урожая. Среди этих вариантов — использование минеральных или органических удобрений, посев сидератов или применение народных рецептов.
Среди популярных альтернатив удобрению огородники выделяют солому, которая, по их мнению, может заменить традиционный навоз, компост и сидераты. Разработчики этой концепции опираются на исследования биологов, которые утверждают, что солома является превосходным средством для восстановления почвы.
В почве солома способствует развитию микроорганизмов, что приводит к образованию биогумуса, необходимого для поддержания плодородия. Более того, эффект от применения соломы может сохраняться в течение пяти лет.
Для использования солому следует измельчить и равномерно распределить по грядкам, оставив её на несколько дней. Опытные огородники советуют дополнительно внести мочевину, чтобы обеспечить более высокий урожай в следующем сезоне.
Однако эксперты предупреждают, что народные методы не всегда способны полностью компенсировать дефицит питательных веществ, необходимый для полноценного роста растений.
Осень — время, когда природа дарит нам изобилие овощей и фруктов, среди которых особое место занимают баклажаны.