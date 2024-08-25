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Огурцы в августе: как не допустить иссушения и получить отличный урожай

Увядают огурцы в августе? Узнайте, как грамотно их поливать в этот период
1:37
Садоводство » Овощи

Конец августа — важный период для огуречных плантаций. В это время растения активно плодоносят, накапливают питательные вещества на зиму и готовятся к скорому окончанию сезона. Правильный полив огурцов в этот период имеет решающее значение для получения хорошего урожая.

Увядают огурцы в августе? Узнайте, как грамотно их поливать в этот период
Фото: commons.wikimedia.org by Reaperman, CC BY-SA 3.0

Особенности полива огурцов в августе:

  1. Увеличить объём полива. В конце лета огурцы потребляют больше влаги для формирования плодов. Поэтому необходимо увеличить частоту и объём поливов, особенно в сухую погоду.
  2. Проводить полив раз в 2-3 дня. Оптимальным будет полив по 10-15 литров под каждое растение через день или через два дня. Это позволит поддерживать равномерную влажность почвы.
  3. Обеспечить глубокое промачивание. Необходимо добиваться проникновения влаги на глубину 30-40 см. Это стимулирует развитие мощной корневой системы.
  4. Поливать в утренние или вечерние часы. Полив в жару днём приводит к быстрому испарению влаги. Утренний или вечерний полив максимально эффективен.
  5. Мульчировать почву. Это поможет сохранить влагу, предотвратить образование корки и способствует лучшему доступу кислорода к корням.
  6. Избегать попадания воды на листья. Это снижает риск развития грибковых болезней.

Соблюдение этих правил полива позволит огуречным кустам успешно завершить плодоношение, сформировать крепкие семена и подготовиться к зимнему периоду.

Как поливать огорцы
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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