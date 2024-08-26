Советы садоводам: как хранить урожай томатов правильно

Делайте так, и вы сохраните урожай томатов надолго: вот что нужно делать

1:25 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Уборка урожая

Собирайте урожай помидоров, когда они полностью созреют. Обратите внимание на яркие цвета и легкую податливость при нажатии.

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Обработка

Обращайтесь с помидорами осторожно, чтобы не допустить помятости. Помятые помидоры более подвержены порче.

Сортировка

Сортируйте помидоры в зависимости от их спелости. Это помогает использовать самые спелые в первую очередь и предотвращает влияние перезрелых на другие. Тщательно осмотрите каждый помидор на наличие пятен или признаков гнили. Немедленно удалите все поврежденные, чтобы сохранить качество партии.

Варианты хранения

Держите небольшую порцию помидоров при комнатной температуре, если планируете использовать их в течение нескольких дней.

Поместите несколько помидоров в холодильник для более длительного хранения. Это замедляет процесс созревания.

Рассмотрите возможность заморозки помидоров для длительного хранения. Вымойте, нарежьте кубиками перед заморозкой для удобства.

Заморозка

Используйте герметичные контейнеры или пакеты для заморозки помидоров. Это помогает сохранить их вкус.

Маркировка

Если вы замораживаете партии, пометьте их датой. Это гарантирует, что вы сначала используете самые старые помидоры, чтобы сохранить свежесть.

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum) — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae). Возделывается как овощная культура; выращивается ради съедобных плодов — сочных многогнёздных ягод различной формы и окраски, также называемых томатами или помидорами.

Урожа́й — валовой (общий) сбор растениеводческой продукции, полученной в результате выращивания определённой сельскохозяйственной культуры со всей площади её посева (посадки) в хозяйстве, регионе или в стране.