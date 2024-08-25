Смородина не радует: в чём кроется причина скручивания её листьев?

Скручиваются листья смородины? Узнайте, как выявить и устранить причины

1:49 Your browser does not support the audio element. Садоводство Деревья и кустарники

Смородина — одна из самых распространённых и любимых ягодных культур на дачных участках. Однако иногда на её кустах можно заметить неприятное явление — скручивание и деформацию верхних листьев. Это признак того, что растение подверглось атаке вредителей или болезней, которые могут существенно снизить его урожайность.

Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова

Основные причины скручивания листьев смородины:

Тля. Эти мелкие сосущие насекомые поселяются на молодых побегах и верхушках растений, высасывая их соки. В результате листья деформируются, скручиваются и могут опадать.

Клещи. Паутинные и почковые клещи также способны повреждать листья смородины, вызывая их скручивание и неравномерный рост.

Вирусные заболевания. Различные вирусные инфекции могут приводить к скручиванию, мозаичности и карликовости листьев смородины.

Неблагоприятные погодные условия. Длительные засухи, резкие перепады температур, сильные ветры могут служить стрессовыми факторами, провоцирующими скручивание листвы.

Как бороться с проблемой:

Тщательный осмотр растений и своевременное обнаружение вредителей или признаков болезней.

Использование инсектицидов и акарицидов для борьбы с тлёй и клещами.

Применение фунгицидов при выявлении вирусных заболеваний.

Обеспечение оптимальных условий для роста смородины - достаточного полива, защиты от ветра.

Регулярная санитарная обрезка больных и повреждённых побегов.

Соблюдение этих мер позволит вам эффективно контролировать состояние смородины, обеспечив ей нормальное развитие и высокий урожай ягод.

Уточнения

Сморо́дина (лат. Ríbes) — род двудольных цветковых растений монотипного семейства Крыжовниковые порядка Камнеломкоцветные, включающий около 200 природных видов. В специализированной ботанической литературе род также встречается как Крыжовник, хотя в настоящее время это название используется обычно лишь в отношении нескольких видов, например, Крыжовник обыкновенный (Ribes uva-crispa).