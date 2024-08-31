Как определить, что свекла готова к сбору: ключевые признаки

Советы по сбору урожая свеклы: на что обратить внимание

1:24 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Для определения оптимального времени сбора урожая свеклы важно учитывать информацию, указанную производителем на упаковке с посадочным материалом. Поэтому стоит сохранить эти пакетики до конца сезона. Однако существуют и другие признаки, которые помогут определить, когда свекла готова к сбору, особенно если возникают сомнения.

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Как понять, что настала пора сбора урожая свеклы?

Ботва

Один из первых и наиболее явных признаков зрелости свеклы — это состояние ботвы. Когда листья начинают "ложиться" на грядку, становятся сухими или пожелтевшими, это сигнализирует о том, что пора приступать к сбору урожая.

Параметры

Чтобы убедиться, что свекла достигла нужного размера, выкопайте несколько корнеплодов и оцените их размеры. Они должны соответствовать тем, которые обещал производитель на упаковке. Если свекла еще маленькая, сбор можно отложить.

Точка роста ботвы

Осмотрите точку роста ботвы на свекле. Если на этой области появляются наросты, это еще один признак того, что свекла готова к сбору.

Сроки

Не забывайте и о сроках созревания, которые указываются производителем на упаковке. Важно точно помнить дату посадки, чтобы ориентироваться на рекомендованный период сбора урожая.