Как продлить плодоношение перца: секреты опытных дачников

Лучшие подкормки для продления урожая перца в августе

1:21 Your browser does not support the audio element. Садоводство

В последние дни августа многие дачники стремятся продлить плодоношение перца, чтобы собирать урожай вплоть до сентября. К счастью, добиться этого можно, если помочь растению формировать плоды даже в условиях похолодания.

Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова

Подкормка для продления плодоношения перца

К концу лета грунт на грядках с перцами часто оказывается истощенным, что приводит к проблемам с формированием плодов и может вызвать различные болезни растений. Чтобы перцы продолжали плодоносить до первых заморозков, необходимо восполнить дефицит кальция.

Одним из лучших средств для этого является кальциевая селитра. Для подкормки растений следует использовать 0,2-процентный раствор кальциевой селитры. Также можно использовать хелат калия, разводя 50 миллилитров на ведро воды. Оба эти средства помогут поддержать здоровье растений и способствовать их дальнейшему плодоношению.

Дополнительно можно приготовить раствор, состоящий из 2 чайных ложек суперфосфата на 10 литров воды, и опрыскать им кусты перца. Однако важно помнить, что одновременное использование кальциевой селитры и суперфосфата недопустимо, так как это может нанести серьёзный вред растениям.