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Как повысить плодородность почвы: солома вместо удобрений

Альтернативные способы удобрения почвы после сбора урожая
1:35
Садоводство

Огородникам предлагают множество вариантов для восстановления плодородного слоя почвы после сбора урожая. Это могут быть минеральные или органические удобрения, посев сидератов или использование народных методов. Одним из таких методов является применение соломы, которая может стать альтернативой навозу и компосту.

Альтернативные способы удобрения почвы после сбора урожая
Фото: Own work by M Tullottes, PDM

Лайфхаки с соломой

Опытные огородники утверждают, что солома может стать отличной заменой традиционным органическим удобрениям, таким как навоз и компост, а также посеву сидератов с последующим заделыванием в почву. По мнению биологов, на которых ссылаются разработчики этого метода, солома — одно из лучших средств для восстановления почвы.

В почве солома оказывает положительное влияние на микроорганизмы, что способствует образованию биогумуса, необходимого для плодородного слоя. Более того, эффект от внесения соломы в почву носит долгосрочный характер и может сохраняться на протяжении пяти лет.

Как действовать

Для удобства солому рекомендуется предварительно измельчить, затем равномерно распределить по грядкам и оставить на несколько дней. Важно не забыть добавить мочевину, что, по мнению огородников, обеспечит богатый урожай в следующем сезоне. Однако, стоит помнить, что эксперты предупреждают: в большинстве случаев народные методы, такие как использование соломы, не могут полностью компенсировать недостаток питательных веществ в почве.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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