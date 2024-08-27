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Уход за огурцами в конце сезона: как сохранить урожайность

Что делать, чтобы огурцы продолжали плодоносить в сентябре
1:42
Садоводство

В последний месяц лета и в начале осени уход за огурцами становится одной из приоритетных задач для дачников. Любые ошибки могут привести к преждевременному завершению плодоношения, а правильные действия, наоборот, помогут увеличить урожайность.

Что делать, чтобы огурцы продолжали плодоносить в сентябре
Фото: commons.wikimedia.org by Guillaume Paumier, CC BY 3.0

Каких правил стоит придерживаться?

Своевременный сбор урожая

Опытные дачники знают, что регулярный сбор огурцов способствует увеличению урожайности. Чем чаще вы собираете спелые плоды, тем больше новых завязей образуется, поэтому важно не упускать момент и своевременно собирать урожай.

Полив в открытом грунте

Особое внимание следует уделить поливу. Важно учитывать, что утренний полив может быть неэффективным из-за росы, которая уже увлажняет растения. Полив в это время может привести к переувлажнению, что чревато негативными последствиями для огурцов. Лучше всего поливать растения в вечернее время, когда почва уже прогрелась, и лишняя влага не повредит корням.

Мульча

Мульчирующий слой играет важную роль в поддержании необходимого уровня влажности. Его не стоит убирать даже в конце лета; напротив, при необходимости мульчу можно обновить. Это поможет сохранить влагу в почве, что особенно важно для стабильного плодоношения огурцов.

Раствор молочной сыворотки

Многие дачники используют раствор молочной сыворотки (литр сыворотки на ведро воды) для полива огурцов. Этот метод не только способствует увеличению урожайности, но и улучшает вкус плодов, делая их более насыщенными и ароматными.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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