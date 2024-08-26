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Как подготовить клубнику к зиме: лучшие подкормки августа

Подготовка клубники к зиме: необходимые подкормки
1:26
Садоводство

Любой дачник знает, что в конце лета клубника нуждается в особом уходе. Существует ряд важных процедур, которые необходимо завершить до наступления холодов, чтобы ягодная культура не только успешно перезимовала, но и принесла обильный урожай в следующем году.

Подготовка клубники к зиме: необходимые подкормки
Фото: commons.wikimedia.org by https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Loteclat, CC BY 3.0

Одним из ключевых этапов ухода является подкормка. Ее рекомендуется проводить после обрезки растений. Правильно подобранный комплекс питательных веществ станет идеальным завершением сезона и подготовит клубнику к зимовке.

На какие подкормки стоит обратить внимание?

Монокалий фосфат

Монокалий фосфат — это отличное удобрение, которое часто используется для ухода за клубникой в конце лета. Для приготовления раствора возьмите одну столовую ложку средства на ведро воды. Затем полейте каждый куст двумя стаканами полученного раствора. Если вы хотите также опрыскать растения, используйте половину столовой ложки удобрения на тот же объем воды.

Суперфосфат (двойной) с сульфатом калия

Эти удобрения легко вносятся в почву. На каждый квадратный метр грядки нужно распределить одну столовую ложку сульфата калия и две столовые ложки суперфосфата. После внесения удобрений проведите тщательный полив растений, чтобы питательные вещества быстрее достигли корней.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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