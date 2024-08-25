Кабачки до зимы: подкормки, которые помогут увеличить сбор

Как подготовить кабачки к зиме: простые советы по подкормке

1:24 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Многие садоводы любят собирать большое количество кабачков, чтобы обеспечить себя овощами на всю осень и зиму. Поэтому важно позаботиться о повышении урожайности уже сейчас, пока еще можно повлиять на этот процесс. Если ваша цель — собрать больше кабачков, вам пригодятся два отличных рецепта подкормок, которые помогут добиться желаемого результата.

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Горчичный жмых

Мало кто знает, что горчичный жмых является чрезвычайно полезным средством для повышения урожайности. Для его приготовления потребуется три столовые ложки горчичного жмыха. Добавьте их в ведро с водой, тщательно перемешайте и оставьте настояться на 72 часа. Утром проведите качественный полив посадок кабачков обычной водой, а ближе к вечеру используйте приготовленный настой на основе горчичного жмыха.

Зола

Зола давно известна как отличное средство для поддержания развития различных культур, и кабачки не исключение. Она поможет продлить плодоношение и увеличить урожай. Для приготовления подкормки возьмите два стакана золы на ведро воды, хорошо перемешайте и оставьте на 48 часов. После этого на каждый литр концентрата добавляйте половину ведра чистой воды и приступайте к подкормке кабачков.