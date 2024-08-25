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Кабачки до зимы: подкормки, которые помогут увеличить сбор

Как подготовить кабачки к зиме: простые советы по подкормке
1:24
Садоводство

Многие садоводы любят собирать большое количество кабачков, чтобы обеспечить себя овощами на всю осень и зиму. Поэтому важно позаботиться о повышении урожайности уже сейчас, пока еще можно повлиять на этот процесс. Если ваша цель — собрать больше кабачков, вам пригодятся два отличных рецепта подкормок, которые помогут добиться желаемого результата.

Как подготовить кабачки к зиме: простые советы по подкормке
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Горчичный жмых

Мало кто знает, что горчичный жмых является чрезвычайно полезным средством для повышения урожайности. Для его приготовления потребуется три столовые ложки горчичного жмыха. Добавьте их в ведро с водой, тщательно перемешайте и оставьте настояться на 72 часа. Утром проведите качественный полив посадок кабачков обычной водой, а ближе к вечеру используйте приготовленный настой на основе горчичного жмыха.

Зола

Зола давно известна как отличное средство для поддержания развития различных культур, и кабачки не исключение. Она поможет продлить плодоношение и увеличить урожай. Для приготовления подкормки возьмите два стакана золы на ведро воды, хорошо перемешайте и оставьте на 48 часов. После этого на каждый литр концентрата добавляйте половину ведра чистой воды и приступайте к подкормке кабачков.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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