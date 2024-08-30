Как подготовить малину к следующему сезону: советы по уходу в конце августа

Чем подкормить кусты малины после сбора урожая

1:11 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Сентябрь уже не за горами, а урожай малины давно собран. Плодоношение малиновых кустов завершилось (если, конечно, не идет речь о ремонтантных сортах), и в этот период растения нуждаются в поддержке. Истощенным кустам особенно необходимы калий и фосфор. Восполнить дефицит этих микроэлементов в почве следует до конца календарного лета, и у дачников еще есть время для этого.

Фото: commons.wikimedia.org by Алексей РТ, CC BY-SA 4.0

Чем подкормить малину в конце августа?

Для подкормки малины возьмите стандартное ведро и наполните его почти полностью водой. Затем добавьте по одной столовой ложке суперфосфата и сульфата калия. Полученный раствор идеально подходит для подкормки малины в последние дни августа.

Кроме того, в качестве дополнительного удобрения можно использовать несгоревшие остатки древесины (не более одного стакана). Если все сделать правильно, то на следующий год можно ожидать обильный урожай малины. Важно помнить, что обыкновенная малина плодоносит на прошлогодних побегах, поэтому забота о растении сейчас заложит основу для следующего сезона.