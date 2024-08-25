Как добиться идеального вкуса тыквы: рекомендации от садоводов

Как повысить сладость и сочность тыквы с помощью золы и дрожжей

1:20 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Чтобы тыква стала настоящим украшением кулинарных блюд, она должна обладать приятными вкусовыми качествами, такими как сладость и сочность. Даже в конце августа у вас есть возможность повлиять на эти характеристики. Вот несколько секретов, которые помогут вам в этом.

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Использование золы

Зола — отличное удобрение, особенно ценное как источник калия, который необходим тыкве в этот период. Чтобы приготовить удобрение, возьмите примерно полтора стакана золы и разведите его в трехлитровой банке с водой. Дайте настояться от 48 до 72 часов. Затем перелейте получившуюся смесь в ведро и долейте воду до полного объема. Этот раствор станет основой для полива тыквы, помогая ей стать более сладкой и сочной.

Применение дрожжей

Дрожжи используются не самостоятельно, а в дополнение к золяному раствору. Они усиливают эффект предыдущего удобрения и положительно влияют на микрофлору почвы, способствуя лучшему развитию растения. Для приготовления дрожжевого раствора разведите в ведре с теплой водой половину стакана дрожжей и добавьте одну столовую ложку сахара. Дайте настояться 24 часа, после чего можно приступать к поливу.

Уточнения

Ты́ква (лат. Cucurbita) — род травянистых растений семейства Тыквенные (Cucurbitaceae). Под словом «тыква» в России обычно понимаются виды Тыква обыкновенная (Cucurbita pepo) и Тыква гигантская (Cucurbita maxima), широко распространённые и культивируемые как пищевое и кормовое растение.