Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Секреты шеф-поваров: как приготовить сочный стейк на сковороде
Автоэксперт Антюфьев перечислил пять кроссоверов с надежными вариаторами
Проблемы с зарядом Samsung Galaxy Ring: возможные причины и решения
Параатлет Андрей Вдовин: сейчас главное — это полная самоотдача, на 100 процентов
Realme побила рекорды в технологии сверхбыстрой зарядки
Китай в июле увеличил импорт российской меди в четыре раза
Какие средства и процедуры могут навредить вашей коже
AI распознает даже скрытые и скрученные номера на дорогах
Геймеры в России потратили миллиарды на внутриигровые предметы в июле 2024 года

Чем опасны сухие деревья: советы по садоводству

Вот почему нужно обязательно убирать сухие деревья: какая кроется в этом опасность
1:15
Садоводство

Пожар

Сухие деревья чаще загораются, особенно в жаркую и сухую погоду. Если начнется пожар, он может быстро распространиться на близлежащие районы, представляя опасность для вашего имущества и окружающих.

Вот почему нужно обязательно убирать сухие деревья: какая кроется в этом опасность
Фото: commons.wikimedia.org by Уин Хендерсон, PDM

Падающие ветки

Сухие деревья хрупкие и более склонны к обламыванию ветвей. Эти падающие ветки могут нанести ущерб вашему дому, автомобилям или даже травмировать людей, которые могут находиться поблизости.

Заражение насекомыми

Сухие деревья привлекают насекомых, которые могут нанести вред дереву и распространиться на близлежащие растения. Насекомые, такие как жуки и термиты, могут ослабить дерево, делая его более восприимчивым к падению.

Распространение болезней

Сухие деревья более уязвимы к болезням, и если с ними не бороться, болезнь может распространиться на другие здоровые растения в вашем саду. Это может привести к их потере.

Снижение эстетической ценности

Сухие деревья могут выглядеть неприглядно и негативно сказаться на общем виде вашего сада. Это может повлиять на ваше удовольствие от пребывания на открытом воздухе.

Уточнения

Садово́дство — отрасль растениеводства, занимающаяся возделыванием многолетних плодовых или ягодных культур для получения фруктов, ягод и орехов (плодоводство); и выращиванием декоративных растений (декоративное садоводство).

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Популярное
Когда ручной режим спасает: важные случаи использования "механики" в автоматах

Ручное переключение передач может стать вашим спасением в критических ситуациях, когда автоматическая коробка передач не справляется с задачей.

Как правильно использовать ручной режим в автоматической трансмиссии
Закуска из баклажанов по-грузински на зиму: отлично подойдёт к любым мясным блюдам
Закуска из баклажанов по-грузински на зиму: делайте побольше банок, это очень вкусно
Увеличиваем бицепсы 3 упражнениями: эффективно и быстро
Тушёная говядина с кабачками: готовить это блюдо несложно, а результат — шикарный
На Покровском направлении Красный Яр и Крутой Яр перешли под контроль России Дмитрий Плотников Учреждение ФСИН во второй раз было захвачено радикалами-исламистами. Причины Любовь Степушова Разведчик Рипер: США и Китай узнали "адские" планы Киева на 24 августа Олег Володин
Сводка с фронта: Киев стал отправлять в окопы операторов БПЛА, русские наступают южнее Суджи
Оладьи из кабачков с зеленью: их с удовольствием едят даже детки, которые не любят овощи
Восхитительная жареная щука: как приготовить рыбу с нежной и сочной текстурой
Восхитительная жареная щука: как приготовить рыбу с нежной и сочной текстурой
Последние материалы
Realme побила рекорды в технологии сверхбыстрой зарядки
Китай в июле увеличил импорт российской меди в четыре раза
Какие средства и процедуры могут навредить вашей коже
AI распознает даже скрытые и скрученные номера на дорогах
Геймеры в России потратили миллиарды на внутриигровые предметы в июле 2024 года
Microsoft и киберкомпании встретятся для устранения последствий сбоя CrowdStrike
Основные причины появления носогубных складок и способы борьбы с ними
Как подтянуть кожу на животе
Классический свекольник "как в детском саду": свекла для него отваривается целиком в кожуре
В Танзании напечатают общественный центр из местного грунта на 3D-принтере
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.