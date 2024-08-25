Чем опасны сухие деревья: советы по садоводству

Вот почему нужно обязательно убирать сухие деревья: какая кроется в этом опасность

1:15 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Пожар

Сухие деревья чаще загораются, особенно в жаркую и сухую погоду. Если начнется пожар, он может быстро распространиться на близлежащие районы, представляя опасность для вашего имущества и окружающих.

Фото: commons.wikimedia.org by Уин Хендерсон, PDM

Падающие ветки

Сухие деревья хрупкие и более склонны к обламыванию ветвей. Эти падающие ветки могут нанести ущерб вашему дому, автомобилям или даже травмировать людей, которые могут находиться поблизости.

Заражение насекомыми

Сухие деревья привлекают насекомых, которые могут нанести вред дереву и распространиться на близлежащие растения. Насекомые, такие как жуки и термиты, могут ослабить дерево, делая его более восприимчивым к падению.

Распространение болезней

Сухие деревья более уязвимы к болезням, и если с ними не бороться, болезнь может распространиться на другие здоровые растения в вашем саду. Это может привести к их потере.

Снижение эстетической ценности

Сухие деревья могут выглядеть неприглядно и негативно сказаться на общем виде вашего сада. Это может повлиять на ваше удовольствие от пребывания на открытом воздухе.

Уточнения

Садово́дство — отрасль растениеводства, занимающаяся возделыванием многолетних плодовых или ягодных культур для получения фруктов, ягод и орехов (плодоводство); и выращиванием декоративных растений (декоративное садоводство).