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Пора собирать фасоль: обязательные знания о сроках и условиях уборки

Секреты сбора урожая фасоли: когда правильно снимать плоды для разных целей
Садоводство » Советы

Фасоль — одна из самых распространённых и популярных бобовых культур, выращиваемых как на приусадебных участках, так и в промышленных масштабах. Для получения хорошего урожая важно знать, когда именно нужно производить сбор созревших стручков.

Секреты сбора урожая фасоли: когда правильно снимать плоды для разных целей
Фото: commons.wikimedia.org by Jeffery Martin, PDM

Правильное время сбора фасоли зависит от того, на какие цели она выращивается. Если вы планируете употреблять бобы в свежем виде, то их необходимо собирать, когда они достигнут товарной зрелости. Это происходит примерно через 12-15 дней после цветения растений.

Как правило, в это время стручки фасоли становятся крупными, мясистыми, упругими на ощупь. Они не должны иметь признаков перезревания, таких как огрубение волокон и затвердевание семян. Лучше всего собирать фасоль в утренние или вечерние часы, когда температура воздуха ниже.

Для консервации и заморозки фасоль рекомендуется убирать чуть позже — когда стручки достигают технической зрелости. Это происходит примерно через 20-25 дней после начала цветения растений. В этот период бобы уже хорошо сформированы, но семена внутри них еще могут свободно перекатываться.

Убирать фасоль для консервации необходимо также в утренние или вечерние часы, когда она еще свежая и упругая. Переспевшие стручки с загрубевшими семенами не подходят для переработки, так как быстро теряют товарные качества.

Если вы хотите собрать фасоль на семена, то дождитесь полного созревания стручков. Это произойдет примерно через 30-35 дней после цветения. В этот период стручки становятся тугими, приобретают бурую окраску, а семена внутри них затвердевают.

Убирать фасоль на семена стоит в сухую, жаркую погоду. Сначала растения полностью высушивают на корню, а затем срезают и дополнительно досушивают в проветриваемом помещении. Только после этого можно производить обмолот и подготовку семян к хранению.

Соблюдая оптимальные сроки сбора урожая фасоли, вы сможете получить максимально вкусные и полезные бобы для употребления в свежем виде, переработки и сохранения семян на следующий год.

Когда и как правильно убирать и хранить фасоль
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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