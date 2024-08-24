Пора собирать фасоль: обязательные знания о сроках и условиях уборки

Фасоль — одна из самых распространённых и популярных бобовых культур, выращиваемых как на приусадебных участках, так и в промышленных масштабах. Для получения хорошего урожая важно знать, когда именно нужно производить сбор созревших стручков.
Правильное время сбора фасоли зависит от того, на какие цели она выращивается. Если вы планируете употреблять бобы в свежем виде, то их необходимо собирать, когда они достигнут товарной зрелости. Это происходит примерно через 12-15 дней после цветения растений.
Как правило, в это время стручки фасоли становятся крупными, мясистыми, упругими на ощупь. Они не должны иметь признаков перезревания, таких как огрубение волокон и затвердевание семян. Лучше всего собирать фасоль в утренние или вечерние часы, когда температура воздуха ниже.
Для консервации и заморозки фасоль рекомендуется убирать чуть позже — когда стручки достигают технической зрелости. Это происходит примерно через 20-25 дней после начала цветения растений. В этот период бобы уже хорошо сформированы, но семена внутри них еще могут свободно перекатываться.
Убирать фасоль для консервации необходимо также в утренние или вечерние часы, когда она еще свежая и упругая. Переспевшие стручки с загрубевшими семенами не подходят для переработки, так как быстро теряют товарные качества.
Если вы хотите собрать фасоль на семена, то дождитесь полного созревания стручков. Это произойдет примерно через 30-35 дней после цветения. В этот период стручки становятся тугими, приобретают бурую окраску, а семена внутри них затвердевают.
Убирать фасоль на семена стоит в сухую, жаркую погоду. Сначала растения полностью высушивают на корню, а затем срезают и дополнительно досушивают в проветриваемом помещении. Только после этого можно производить обмолот и подготовку семян к хранению.
Соблюдая оптимальные сроки сбора урожая фасоли, вы сможете получить максимально вкусные и полезные бобы для употребления в свежем виде, переработки и сохранения семян на следующий год.
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