Секретные приёмы, чтобы вырастить сладкие и крупные тыквы

Сладкая и аппетитная тыква: чем и когда нужно подкормить растения

2:21 Your browser does not support the audio element. Садоводство Овощи

Тыква — культура, которая обожает питательные и солнечные дни. Именно в этот период, когда плоды тыквы активно растут и набирают массу, им необходима особо тщательная подкормка. Правильное внесение удобрений в середине лета позволит вырастить крупные, сочные и сладкие тыквы.

Фото: flickr.com by Tony Austin, CC BY 2.0

Самое главное — вовремя провести первую подкормку тыквы. Оптимальным сроком считается начало июля, когда растения уже сформировали полноценную корневую систему и завязали первые плоды. В это время им требуются повышенные дозы питательных веществ.

Наиболее важными для тыквы макроэлементами являются азот, фосфор и калий. Азот стимулирует рост ботвы и листьев, фосфор отвечает за образование и наливание плодов, а калий улучшает их качество и лежкость.

Самый простой способ провести подкормку в разгар лета — использовать комплексные минеральные удобрения, например, нитрофоску или кристаллон. Их вносят в почву вокруг каждого куста тыквы из расчета 30-40 г на растение. Главное — равномерно рассыпать гранулы и сразу же перекопать их в приствольный круг.

Также отлично подойдут органические удобрения — перепревший навоз, куриный помет, компост. Их вносят в приствольный круг из расчета ведро на 1 кв. м. Органика не только обогащает почву питательными веществами, но и улучшает ее структуру.

Для получения особенно сладких и крупных тыкв можно подкормить растения жидкими удобрениями. Отлично подойдет настой коровяка, куриного помета или крапивы. Разведите его водой в пропорции 1:10 и полейте по 0,5-1 литра под каждый куст.

Помимо макроэлементов, тыквам необходимы и микроэлементы, такие как кальций, магний, бор, цинк. Их можно внести в виде специальных комплексных хелатных удобрений. Они улучшат вкусовые качества плодов и продлят срок их хранения.

Насытив тыквы всеми необходимыми питательными веществами в середине лета, вы гарантированно получите обильный и сладкий урожай в конце сезона.