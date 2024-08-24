Чем и когда подкармливать растения для продления плодоношения

Лето — самая активная пора для большинства овощных культур, в том числе и для перцев. Однако к концу сезона растениям требуется дополнительное питание, чтобы они могли продолжать плодоносить как можно дольше.
Правильная подкормка перцев в августе-сентябре позволит продлить период их плодоношения и обеспечить обильный урожай до самых заморозков. Среди наиболее эффективных подкормок для поздних перцев можно выделить следующие:
Применять эти подкормки рекомендуется в несколько этапов: первая — в середине августа, вторая — в начале сентября. Дозировки нужно соблюдать строго по инструкции — чрезмерное внесение удобрений может навредить растениям.
Кроме того, не забывайте о своевременном поливе перцев и мульчировании приствольных кругов. Эти меры в комплексе обеспечат вам плодоношение перцев вплоть до первых заморозков. Наслаждайтесь свежим урожаем до самой осени!
Органические удобрения — удобрения, содержащие элементы питания растений преимущественно в форме органических соединений. К ним относят навоз, компосты, торф, солому, зелёное удобрение, ил (сапропель), комплексные органические удобрения, природные цеолиты, промышленные и хозяйственные отходы и др.
Обрезка растений осенью — важное и необходимое мероприятие для многих садоводов. Она помогает растениям подготовиться к зиме, формирует их будущий облик. Но не для всех цветов осенняя стрижка будет полезной.