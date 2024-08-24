Чем и когда подкармливать растения для продления плодоношения

Максимальный урожай перцев до заморозков: какие удобрения вносить в августе-сентябре

2:06 Your browser does not support the audio element. Садоводство Овощи

Лето — самая активная пора для большинства овощных культур, в том числе и для перцев. Однако к концу сезона растениям требуется дополнительное питание, чтобы они могли продолжать плодоносить как можно дольше.

Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова

Правильная подкормка перцев в августе-сентябре позволит продлить период их плодоношения и обеспечить обильный урожай до самых заморозков. Среди наиболее эффективных подкормок для поздних перцев можно выделить следующие:

Комплексные минеральные удобрения. Важно выбирать составы с пониженным содержанием азота и повышенным фосфором и калием. Такие удобрения будут способствовать не столько вегетативному росту, сколько цветению и завязыванию плодов. Органические подкормки. Прекрасным выбором станут настои из травы, коровяка или куриного помета. Они обогатят почву необходимыми макро- и микроэлементами. Разводить настои нужно в соотношении 1:10. Калийные удобрения. Хороший вариант — сернокислый или хлористый калий. Они улучшат окраску и качество плодов перцев, а также повысят их устойчивость к заболеваниям. Фосфорные подкормки. Суперфосфат, двойной суперфосфат или фосфоритная мука помогут стимулировать цветение и плодоношение растений. Хелатные микроудобрения. Содержащие железо, бор, цинк и другие микроэлементы, они ускорят созревание плодов и увеличат их размер.

Применять эти подкормки рекомендуется в несколько этапов: первая — в середине августа, вторая — в начале сентября. Дозировки нужно соблюдать строго по инструкции — чрезмерное внесение удобрений может навредить растениям.

Кроме того, не забывайте о своевременном поливе перцев и мульчировании приствольных кругов. Эти меры в комплексе обеспечат вам плодоношение перцев вплоть до первых заморозков. Наслаждайтесь свежим урожаем до самой осени!

Уточнения

Органические удобрения — удобрения, содержащие элементы питания растений преимущественно в форме органических соединений. К ним относят навоз, компосты, торф, солому, зелёное удобрение, ил (сапропель), комплексные органические удобрения, природные цеолиты, промышленные и хозяйственные отходы и др.