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Чем и когда подкармливать растения для продления плодоношения

Максимальный урожай перцев до заморозков: какие удобрения вносить в августе-сентябре
2:06
Садоводство » Овощи

Лето — самая активная пора для большинства овощных культур, в том числе и для перцев. Однако к концу сезона растениям требуется дополнительное питание, чтобы они могли продолжать плодоносить как можно дольше.

Максимальный урожай перцев до заморозков: какие удобрения вносить в августе-сентябре
Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова

Правильная подкормка перцев в августе-сентябре позволит продлить период их плодоношения и обеспечить обильный урожай до самых заморозков. Среди наиболее эффективных подкормок для поздних перцев можно выделить следующие:

  1. Комплексные минеральные удобрения. Важно выбирать составы с пониженным содержанием азота и повышенным фосфором и калием. Такие удобрения будут способствовать не столько вегетативному росту, сколько цветению и завязыванию плодов.
  2. Органические подкормки. Прекрасным выбором станут настои из травы, коровяка или куриного помета. Они обогатят почву необходимыми макро- и микроэлементами. Разводить настои нужно в соотношении 1:10.
  3. Калийные удобрения. Хороший вариант — сернокислый или хлористый калий. Они улучшат окраску и качество плодов перцев, а также повысят их устойчивость к заболеваниям.
  4. Фосфорные подкормки. Суперфосфат, двойной суперфосфат или фосфоритная мука помогут стимулировать цветение и плодоношение растений.
  5. Хелатные микроудобрения. Содержащие железо, бор, цинк и другие микроэлементы, они ускорят созревание плодов и увеличат их размер.

Применять эти подкормки рекомендуется в несколько этапов: первая — в середине августа, вторая — в начале сентября. Дозировки нужно соблюдать строго по инструкции — чрезмерное внесение удобрений может навредить растениям.

Кроме того, не забывайте о своевременном поливе перцев и мульчировании приствольных кругов. Эти меры в комплексе обеспечат вам плодоношение перцев вплоть до первых заморозков. Наслаждайтесь свежим урожаем до самой осени!

Уточнения

Органические удобрения — удобрения, содержащие элементы питания растений преимущественно в форме органических соединений. К ним относят навоз, компосты, торф, солому, зелёное удобрение, ил (сапропель), комплексные органические удобрения, природные цеолиты, промышленные и хозяйственные отходы и др.

Что нужно дать огурцу, чтобы он долго плодоносил
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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