Натуральная подкормка для огурцов: почему дачники выбирают яичную скорлупу

Простой, но эффективный способ повысить урожай огурцов: добавляем яичную скорлупу

2:18 Your browser does not support the audio element. Садоводство Овощи

Дачники, давно практикующие выращивание огурцов, знают множество секретных приёмов, которые помогают получить богатый урожай этой популярной овощной культуры. Одним из таких незаменимых приёмов является использование измельченной яичной скорлупы.

Фото: commons.wikimedia.org by Reaperman, CC BY-SA 3.0

Оказывается, яичная скорлупа — настоящий кладезь полезных веществ для огурцов. Основной компонент скорлупы — карбонат кальция, который необходим растениям для правильного формирования и укрепления стеблей, листьев и корневой системы. Дефицит кальция может приводить к замедлению роста, искривлению стеблей и другим проблемам, с которыми сталкиваются многие дачники.

Кроме того, скорлупа яиц содержит также фосфор и другие микроэлементы, важные для питания и развития огурцов. Ее измельченные частицы оказывают механическое воздействие на почву, улучшая ее структуру и аэрацию, что тоже благотворно сказывается на росте растений.

Ещё одно важное качество яичной скорлупы — её способность отпугивать вредителей. Острые края скорлупы раздражают и отталкивают различных садовых вредителей, таких как слизни, улитки, греческая черепашка. Они предпочитают обходить стороной грядки, посыпанные яичной скорлупой.

Как правильно применять яичную скорлупу для огурцов?

Опытные огородники рекомендуют тщательно измельчать скорлупу яиц (до состояния мелкого порошка) и периодически рассыпать ее вокруг основания кустиков огурцов. Особенно важно делать это после дождя или полива, когда почва увлажнена. Кальций и другие элементы в это время лучше усваиваются растениями.

Многие дачники также добавляют яичную скорлупу в лунки при посадке огурцов или перемешивают ее с почвой перед посевом семян. Этот прием позволяет обеспечить растения необходимыми питательными веществами с самого начала.

Так что в следующий раз, увидев на соседской грядке необычный белый "песок" вокруг огурцов, не удивляйтесь — это просто хитрый дачный секрет, который поможет получить крупные, здоровые плоды.