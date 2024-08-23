Шокирующая красота для осеннего сада: топ обязательных к посадке многолетников

Не только летние цветы: 5 звёздных многолетников для сентябрьской клумбы

2:25 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Осенью на смену ярким летним цветам приходят более сдержанные, но не менее красивые многолетние растения. Если вы хотите, чтобы ваш сад радовал глаз и после окончания дачного сезона, обратите внимание на эти эффектные многолетники, которые можно высадить на клумбе в сентябре.

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Хосты

Хосты — одни из самых востребованных многолетников, которые великолепно смотрятся в осеннем саду. Их крупные, словно вырезанные лепестками, листья удивляют разнообразием форм и оттенков — от нежно-зеленых до насыщенных темно-фиолетовых. К сентябрю листья хост, как правило, приобретают особенно яркую окраску, а некоторые даже зацветают. Посадив хосты, вы точно привлечете внимание всех соседей.

Астры

Эти крупные цветы с пушистыми соцветиями впечатляют своей красотой в саду осенью. Астры цветут практически до заморозков, поэтому будут радовать глаз еще долго после высадки. Особенно эффектно смотрятся поздние сорта астр — с махровыми, пушистыми цветками разных оттенков сиреневого, лилового, розового.

Гейхера

Гейхеры отличаются необычной, узорчатой листвой, окраска которой может варьироваться от темно-бордовой до серебристо-розовой. Осенью листья становятся еще ярче, будто покрываясь легким румянцем. Гейхера создаст живописную картину на клумбе и прекрасно сочетается с другими многолетниками.

Бадан

Ещё один великолепный многолетник для осеннего сада — бадан. Его кожистые, блестящие листья принимают оттенки от оливково-зеленого до темно-бордового. Особенно эффектно листва бадана смотрится в сочетании с белыми или желтыми цветками, которые обычно распускаются ранней весной.

Барвинок

Невысокий, стелющийся барвинок будет прекрасно смотреться на бордюрах или краях клумбы. Его вечнозеленые листья летом имеют нарядный глянцевый блеск, а осенью приобретают красно-фиолетовые оттенки, украшая сад даже в холодный период.

Не бойтесь экспериментировать с этими и другими декоративными многолетниками — они украсят ваш участок яркими красками и надолго привлекут внимание восхищенных соседей!

Уточнения

А́стра (лат. Aster) — род травянистых растений семейства Астровые, или Сложноцветные (Asteraceae), включающий более двухсот видов, широко распространенных в культуре как декоративные растения с красивыми соцветиями-корзинками разнообразной окраски.

Бада́н реже Бергения (лат. Bergenia) — род многолетних растений семейства Камнеломковые (Saxifragaceae). Латинское название дано в честь немецкого ботаника Карла Августа фон Бергена.