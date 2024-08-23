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Шокирующая красота для осеннего сада: топ обязательных к посадке многолетников

Не только летние цветы: 5 звёздных многолетников для сентябрьской клумбы
2:25
Садоводство » Цветы

Осенью на смену ярким летним цветам приходят более сдержанные, но не менее красивые многолетние растения. Если вы хотите, чтобы ваш сад радовал глаз и после окончания дачного сезона, обратите внимание на эти эффектные многолетники, которые можно высадить на клумбе в сентябре.

Не только летние цветы: 5 звёздных многолетников для сентябрьской клумбы
Фото: commons.wikimedia. org by Joe Ravi, CC BY-SA 3.0

Хосты

Хосты — одни из самых востребованных многолетников, которые великолепно смотрятся в осеннем саду. Их крупные, словно вырезанные лепестками, листья удивляют разнообразием форм и оттенков — от нежно-зеленых до насыщенных темно-фиолетовых. К сентябрю листья хост, как правило, приобретают особенно яркую окраску, а некоторые даже зацветают. Посадив хосты, вы точно привлечете внимание всех соседей.

Астры

Эти крупные цветы с пушистыми соцветиями впечатляют своей красотой в саду осенью. Астры цветут практически до заморозков, поэтому будут радовать глаз еще долго после высадки. Особенно эффектно смотрятся поздние сорта астр — с махровыми, пушистыми цветками разных оттенков сиреневого, лилового, розового.

Гейхера

Гейхеры отличаются необычной, узорчатой листвой, окраска которой может варьироваться от темно-бордовой до серебристо-розовой. Осенью листья становятся еще ярче, будто покрываясь легким румянцем. Гейхера создаст живописную картину на клумбе и прекрасно сочетается с другими многолетниками.

Бадан

Ещё один великолепный многолетник для осеннего сада — бадан. Его кожистые, блестящие листья принимают оттенки от оливково-зеленого до темно-бордового. Особенно эффектно листва бадана смотрится в сочетании с белыми или желтыми цветками, которые обычно распускаются ранней весной.

Барвинок

Невысокий, стелющийся барвинок будет прекрасно смотреться на бордюрах или краях клумбы. Его вечнозеленые листья летом имеют нарядный глянцевый блеск, а осенью приобретают красно-фиолетовые оттенки, украшая сад даже в холодный период.

Не бойтесь экспериментировать с этими и другими декоративными многолетниками — они украсят ваш участок яркими красками и надолго привлекут внимание восхищенных соседей!

Уточнения

А́стра (лат. Aster) — род травянистых растений семейства Астровые, или Сложноцветные (Asteraceae), включающий более двухсот видов, широко распространенных в культуре как декоративные растения с красивыми соцветиями-корзинками разнообразной окраски.

Бада́н реже Бергения (лат. Bergenia) — род многолетних растений семейства Камнеломковые (Saxifragaceae). Латинское название дано в честь немецкого ботаника Карла Августа фон Бергена.

10 потрясающих многолеников
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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