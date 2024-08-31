Как помочь перцу плодоносить даже осенью: проверенные методы

Как продлить плодоношение перца в конце сезона

1:25 Your browser does not support the audio element. Садоводство

В последние дни августа многие дачники задумываются о том, как продлить плодоношение перца, ведь хочется собирать урожай вплоть до конца сентября. К счастью, это возможно. Нужно лишь поддержать растения в период похолодания, помогая им формировать плоды даже в условиях осенней прохлады.

Фото: unsplash.com by Vishang Soni, PDM

Как продлить плодоношение перца:

В конце лета почва на грядках с перцами часто оказывается истощенной, что может привести к проблемам с формированием плодов и даже к развитию болезней. Чтобы помочь растениям продолжать плодоношение до первых заморозков, необходимо восполнить дефицит кальция.

Для этого отлично подходит кальциевая селитра. Приготовьте раствор концентрацией 0,2% и опрысните им кусты перца. Это поможет растениям усвоить необходимый кальций и поддерживать здоровье.

Альтернативой может стать хелат калия. Для его приготовления используйте 50 миллилитров на ведро воды и обработайте кусты этим раствором.

Еще один способ — подкормка с суперфосфатом. Для этого растворите 2 чайные ложки суперфосфата в 10 литрах воды и опрыскайте растения.

Важно: Никогда не используйте кальциевую селитру и суперфосфат одновременно. Это может нанести серьезный вред растениям.