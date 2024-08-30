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Секреты огородников: как превратить ботву в компост, подкормку и даже дезодорант

Как сушить и хранить ботву для использования в следующем сезоне
1:25
Садоводство

К концу дачного сезона у каждого огородника накапливается значительное количество ботвы. Вместо того чтобы выбрасывать её, можно использовать с пользой, особенно если речь идет о здоровых растениях. Практически любая овощная ботва может найти своё применение на участке.

Как сушить и хранить ботву для использования в следующем сезоне
Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова

Как эффективно использовать ботву:

  • Компост: самый простой и разумный способ — добавить ботву в компостную кучу. Это позволит обогатить компост качественным растительным материалом, что в дальнейшем улучшит почву на вашем участке.
  • Ботва помидоров: не многие знают, что ботва томатов обладает отличными свойствами для нейтрализации неприятных запахов. Это особенно полезно в дачном туалете, куда можно добавить немного ботвы для устранения запахов.
  • Укладка у деревьев: здоровую ботву можно использовать для укладки в приствольные круги деревьев. Это поможет удерживать влагу и улучшит здоровье ваших деревьев, что пойдет на пользу всему саду.
  • Сушка и измельчение: часть ботвы можно засушить и измельчить. В следующем сезоне она станет отличной подкормкой для растений, обеспечивая их питательными веществами.

Использование ботвы таким образом не только снижает количество отходов, но и приносит пользу вашему участку, превращая отходы в ресурсы.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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