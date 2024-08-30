Секреты огородников: как превратить ботву в компост, подкормку и даже дезодорант

Как сушить и хранить ботву для использования в следующем сезоне

1:25 Your browser does not support the audio element. Садоводство

К концу дачного сезона у каждого огородника накапливается значительное количество ботвы. Вместо того чтобы выбрасывать её, можно использовать с пользой, особенно если речь идет о здоровых растениях. Практически любая овощная ботва может найти своё применение на участке.

Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова

Как эффективно использовать ботву:

Компост : самый простой и разумный способ — добавить ботву в компостную кучу. Это позволит обогатить компост качественным растительным материалом, что в дальнейшем улучшит почву на вашем участке.

: самый простой и разумный способ — добавить ботву в компостную кучу. Это позволит обогатить компост качественным растительным материалом, что в дальнейшем улучшит почву на вашем участке. Ботва помидоров : не многие знают, что ботва томатов обладает отличными свойствами для нейтрализации неприятных запахов. Это особенно полезно в дачном туалете, куда можно добавить немного ботвы для устранения запахов.

: не многие знают, что ботва томатов обладает отличными свойствами для нейтрализации неприятных запахов. Это особенно полезно в дачном туалете, куда можно добавить немного ботвы для устранения запахов. Укладка у деревьев : здоровую ботву можно использовать для укладки в приствольные круги деревьев. Это поможет удерживать влагу и улучшит здоровье ваших деревьев, что пойдет на пользу всему саду.

: здоровую ботву можно использовать для укладки в приствольные круги деревьев. Это поможет удерживать влагу и улучшит здоровье ваших деревьев, что пойдет на пользу всему саду. Сушка и измельчение: часть ботвы можно засушить и измельчить. В следующем сезоне она станет отличной подкормкой для растений, обеспечивая их питательными веществами.

Использование ботвы таким образом не только снижает количество отходов, но и приносит пользу вашему участку, превращая отходы в ресурсы.