Яичная скорлупа на грядках: защита и подкормка в одном решении

Как защитить огурцы от слизней с помощью яичной скорлупы

1:21 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Иногда стоит заглянуть в гости к опытным дачникам, чтобы перенять несколько оригинальных идей для своего участка. Один из интересных приемов, который можно заметить, — это использование молотой яичной скорлупы на грядках с огурцами.

Фото: unsplash.com by Jonathan Pielmayer, PDM

Необычно то, что скорлупу не измельчают до состояния порошка: остаются осколки среднего размера. В чем же заключается смысл такого подхода?

Зачем посыпают огурцы яичной скорлупой:

Защита от слизней : слизни — частые гости на огуречных грядках. Однако если вокруг растений разложить яичную скорлупу, вредители избегут их, поскольку острые края скорлупы создают для них неприятные условия.

: слизни — частые гости на огуречных грядках. Однако если вокруг растений разложить яичную скорлупу, вредители избегут их, поскольку острые края скорлупы создают для них неприятные условия. Долговременная подкормка : скорлупа медленно разлагается, обеспечивая огурцы дополнительными питательными веществами на протяжении всего дачного сезона. Это решение не только защищает растения, но и питает их.

: скорлупа медленно разлагается, обеспечивая огурцы дополнительными питательными веществами на протяжении всего дачного сезона. Это решение не только защищает растения, но и питает их. Эстетика грядок: такой способ ухода за огурцами не только полезен, но и придает грядкам декоративный вид. Посыпанные скорлупой огурцы выглядят более ухоженными и привлекают внимание.

Попробуйте этот метод на своем участке — он может стать полезным и красивым дополнением к вашему садоводству.