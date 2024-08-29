Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Кассовые сборы российского кинопроката за два летних месяца достигли 5,4 млрд рублей
Путешествие на грани: самые опасные моря планеты
Новая достопримечательность Краснодара: аллея, посвящённая российским боксёрам
Мощные двигатели и ПДД: что должен знать каждый водитель
Врач-диетолог назвал фрукты с высоким содержанием сахара
Гайд для заботливого хозяина: как стричь когти собаки без стресса и ошибок
МВФ проведёт анализ бюджета Украины
Сырский предложил Зеленскому фланговый удар на Покровском направлении
Стала известна дата появления интернета во всех поездах и самолётах России

Яичная скорлупа на грядках: защита и подкормка в одном решении

Как защитить огурцы от слизней с помощью яичной скорлупы
1:21
Садоводство

Иногда стоит заглянуть в гости к опытным дачникам, чтобы перенять несколько оригинальных идей для своего участка. Один из интересных приемов, который можно заметить, — это использование молотой яичной скорлупы на грядках с огурцами.

Как защитить огурцы от слизней с помощью яичной скорлупы
Фото: unsplash.com by Jonathan Pielmayer, PDM

Необычно то, что скорлупу не измельчают до состояния порошка: остаются осколки среднего размера. В чем же заключается смысл такого подхода?

Зачем посыпают огурцы яичной скорлупой:

  • Защита от слизней: слизни — частые гости на огуречных грядках. Однако если вокруг растений разложить яичную скорлупу, вредители избегут их, поскольку острые края скорлупы создают для них неприятные условия.
  • Долговременная подкормка: скорлупа медленно разлагается, обеспечивая огурцы дополнительными питательными веществами на протяжении всего дачного сезона. Это решение не только защищает растения, но и питает их.
  • Эстетика грядок: такой способ ухода за огурцами не только полезен, но и придает грядкам декоративный вид. Посыпанные скорлупой огурцы выглядят более ухоженными и привлекают внимание.

Попробуйте этот метод на своем участке — он может стать полезным и красивым дополнением к вашему садоводству.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Популярное
Власти Санкт-Петербурга объявили об отмене "Сапсанов" после запуска новой скоростной магистрали

Власти Санкт-Петербурга объявили о значительных изменениях в транспортной системе города, которые коснутся скоростных поездов "Сапсан".

"Сапсаны" прекратят курсирование после запуска новой скоростной магистрали
Как правильно ухаживать за виноградом в августе: пошаговая инструкция
Оптимальный уход за виноградом в конце августа: 5 основных процедур
3 простых ингредиента, и вкуснейший салат у вас на столе: рецепт приготовления
Топ-3 самых умных пород мурлык
Киеву срочно требуются новые наёмники взамен погибших Дмитрий Плотников Панические настроения в ВСУ и у Зеленского вызваны обрушением фронта в Донбассе Любовь Степушова "Америка" так и не долетела до Северного полюса Сергей Лебедев
Сводка с фронта: на Украине уничтожены ангары с F-16, колонны техники армии Белоруссии движутся к Украине
Основные признаки зрелости свёклы — не пропустите момент
Красивый и подтянутый пресс за 30 дней: выполняйте эту тренировку
Красивый и подтянутый пресс за 30 дней: выполняйте эту тренировку
Последние материалы
Сырский предложил Зеленскому фланговый удар на Покровском направлении
Стала известна дата появления интернета во всех поездах и самолётах России
Эксперт в ЖКХ Рыбальченко: с дефектовкой на руках проще добиться капремонта
Костя Цзю: "Я только "за" развитие единоборств и спорта в целом"
Прыщи за ушами: причины и способы избавления
В России снизились цены на кроссоверы Hyundai Tucson 2024 года выпуска
На Украине готовят реформу железнодорожного сектора
Киеву срочно требуются новые наёмники взамен погибших
Врач-сомнолог рассказала о правильных условиях приёма мелатонина
Как сэкономить на ремонте двигателя и не пожалеть: советы эксперта
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.