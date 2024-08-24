Как удобрить почву при помощи крахмала

Что нужно успеть сделать в конце лета: раскидайте крахмал по грядкам, вы удивитесь результату

1:16 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Садовод Светлана Городецкая рассказала, что в конце лета важно успеть удобрить почву, чтобы в следующем году вы могли радоваться богатому урожаю, сообщает сайт aif.ru.

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Многие знают, что лучше всего удобрять почву при помощи навоза. Но специалист рекомендует попробовать картофельный крахмал. Это натуральное средство положительно влияет на почву, его понадобится совсем небольшое количество.

Возьмите ведро вместимостью 10 литров. Налейте в него воду и положите одну столовую ложку крахмала, а также 3 столовые ложки сахара. Хорошо перемешайте смесь. Оставьте её настаиваться на пару часов.

После этого пролейте землю приготовленной жидкостью. Почва получит все необходимые питательные вещества, так как в картофельном крахмале есть вещества, стимулирующие рост растений.

Если вы хотите все же использовать навоз, то лучше брать кроличий. Он повышает плодородие почвы, в нем нет семян сорных культур. Еще хорошим удобрением может стать куриный помет. Коровий навоз славится своей универсальностью и быстрым разложением.

Уточнения

Картофельный крахмал — это крахмал, извлеченный из картофеля. Зёрна крахмала (лейкопласты) содержатся в клетках картофельных клубней. Производство крахмала заключается в измельчении картофеля, при этом крахмальные зёрна высвобождаются из разрушенных клеток. Затем крахмал промывают и высушивают.

Подкормка растений — внесение удобрений под сельскохозяйственные культуры в период их вегетации. В этом состоит её отличие от основного удобрения, которое вносится до начала вегетационного периода. Улучшая питание растений, подкормка способствует их урожайности.