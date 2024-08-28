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Основные признаки зрелости свеклы — не пропустите момент

Правильное время для сбора свеклы: что важно учитывать
1:21
Садоводство

Когда лучше всего собирать урожай свеклы? Чтобы не ошибиться с этим важным моментом, стоит ориентироваться на информацию, указанную производителем на упаковке с посадочным материалом. Это поможет точно определить, когда корнеплоды достигнут оптимального размера и спелости.

Правильное время для сбора свеклы: что важно учитывать
Фото: commons.wikimedia.org by Medved', PDM

Поэтому важно сохранять упаковку с семенами до конца сезона — она станет вашим надежным помощником в определении сроков сбора урожая.

Однако существуют и другие признаки, которые помогут вам в случае сомнений.

Как понять, что пора собирать свеклу:

  • Ботва: если листья свеклы начинают "ложиться" на землю, выглядят сухими или пожелтевшими, это один из первых сигналов, что пришло время собирать урожай.
  • Размеры корнеплодов: выкопайте несколько свеколок и оцените их размеры. Они должны соответствовать тем, что указаны на упаковке. Если корнеплоды еще малы, стоит подождать.
  • Точка роста ботвы: обратите внимание на эту область. Если вы заметили наросты, это знак, что свеклу можно выкапывать.
  • Сроки созревания: сроки, указанные на упаковке семян, также являются надежным ориентиром. Важно помнить, когда были посажены семена, чтобы правильно определить момент сбора урожая.
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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