Основные признаки зрелости свеклы — не пропустите момент

Правильное время для сбора свеклы: что важно учитывать

1:21 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Когда лучше всего собирать урожай свеклы? Чтобы не ошибиться с этим важным моментом, стоит ориентироваться на информацию, указанную производителем на упаковке с посадочным материалом. Это поможет точно определить, когда корнеплоды достигнут оптимального размера и спелости.

Фото: commons.wikimedia.org by Medved', PDM

Поэтому важно сохранять упаковку с семенами до конца сезона — она станет вашим надежным помощником в определении сроков сбора урожая.

Однако существуют и другие признаки, которые помогут вам в случае сомнений.

Как понять, что пора собирать свеклу: