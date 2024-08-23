Агроном рассказал, как подготовить почву к зиме на огородном участке

Агроном Михаил Воробьёв рассказал, что нужно сделать, чтобы почва на вашем огороде благополучно пережила зиму.
Воробьёв объяснил, что после того, как урожай был собран, необходимо сделать так, чтобы почва не пустовала.
Он советует замульчировать почву, а именно прикрыть землю защитой в виде скошенной травы или опавших листьев.
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"Если не создать защитное покрытие, то сорняки быстро разрастутся. А так в следующем году перед посадкой вы будете эту дернину просеивать сквозь пальцы", — цитирует слова специалиста "Вечерняя Москва".
Эксперт рекомендует также высадить сидераты, которые помогут улучшить качество почвы и не позволят сорнякам разрастись.
Сидера́ты (от лат. sīdere — оседать, оставаться лежать) — растения, выращиваемые с целью последующей заделки в почву (сидерации) для улучшения её структуры, обогащения азотом и угнетения роста сорняков. Обычно сидераты запахиваются до или вскоре после начала цветения как зелёное удобрение, богатое азотом, белками, крахмалом, сахарами, микроэлементами; при этом на поверхности формируется компост, почва защищается от размытия и сдува. Корни растений улучшают механическую структуру почвы: создаётся система корневых канальцев, отмершими корнями питаются черви и микробы, накапливающие азот.
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