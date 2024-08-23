Агроном рассказал, как подготовить почву к зиме на огородном участке

Агроном объяснил, как лучше подготовить землю перед зимним периодом

0:49 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Агроном Михаил Воробьёв рассказал, что нужно сделать, чтобы почва на вашем огороде благополучно пережила зиму.

Фото: Freepik by freepik, PDM

Воробьёв объяснил, что после того, как урожай был собран, необходимо сделать так, чтобы почва не пустовала.

Он советует замульчировать почву, а именно прикрыть землю защитой в виде скошенной травы или опавших листьев.

Ранее сообщалось, как избавиться от муравьёв на вашем огороде.

"Если не создать защитное покрытие, то сорняки быстро разрастутся. А так в следующем году перед посадкой вы будете эту дернину просеивать сквозь пальцы", — цитирует слова специалиста "Вечерняя Москва".

Эксперт рекомендует также высадить сидераты, которые помогут улучшить качество почвы и не позволят сорнякам разрастись.

Уточнения

Сидера́ты (от лат. sīdere — оседать, оставаться лежать) — растения, выращиваемые с целью последующей заделки в почву (сидерации) для улучшения её структуры, обогащения азотом и угнетения роста сорняков. Обычно сидераты запахиваются до или вскоре после начала цветения как зелёное удобрение, богатое азотом, белками, крахмалом, сахарами, микроэлементами; при этом на поверхности формируется компост, почва защищается от размытия и сдува. Корни растений улучшают механическую структуру почвы: создаётся система корневых канальцев, отмершими корнями питаются черви и микробы, накапливающие азот.