Эксперт по садоводству назвала идеальный способ хранения овощей зимой

Агроном рассказала о эффективных способах сохранить овощи зимой

0:57 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Агроном, эксперт по садоводству Ольга Сморчкова объяснила, как лучше всего сохранить овощи в зимний период.

Фото: commons.wikimedia.org by Wilfredor, PDM

Специалист советует отправлять на хранения неповреждённые овощи, без гнили в сухом и чистом состоянии. Она советует очищать продукцию огородничества от земли, но не мыть её.

Ранее сообщалось, что маринованные овощи снижают уровень плохого холестерина.

Лучшим местом для хранения урожая, по словам эксперта, будет подвал или погреб.

"Идеальным способом хранения свеклы и моркови являются ящики с песком. Необходимо разложить овощи слоями в ящики и присыпать каждый слой сухим песком. Этот способ поможет защитить овощи от грибка", — цитирует слова агронома "Вечерняя Москва".

Сморчкова отметила, что такой способ хранения не подходит для картофеля.

Уточнения

О́вощи — кулинарный термин, обозначающий съедобную часть (например, плод или клубень) некоторых растений, а также всякую твёрдую растительную пищу, за исключением фруктов, круп и орехов (включение в эту категорию плодовых тел грибов и съедобных водорослей зависит от источника). Кулинарный термин «овощ» может применяться к съедобным плодам, которые с точки зрения ботаники являются ягодами. Овощи являются важной частью рациона человека. Источником овощей в подавляющем большинстве случаев служат овощные культуры, возделываемые сельскохозяйственными предприятиями в промышленных масштабах. Выращиванием овощей занимается овощеводство.