Эффективные подкормки для томатов и огурцов в августе

Эти простые подкормки сделают томаты и огурцы вдвое сочнее и вкуснее

1:12 Your browser does not support the audio element. Садоводство

В августе садоводы завершают сезонные подкормки томатов и огурцов, чтобы обеспечить высокий урожай. Правильное применение удобрений может увеличить урожай вдвое. Лучше использовать только натуральные подкормки без азота и нитратов.

Фото: commons.wikimedia.org by Spedona, CC BY-SA 3.0

Первая подкормка

Смешайте 1 литр сыворотки с 10 литрами тёплой воды и добавьте 2 стакана древесной золы. Это поможет ускорить созревание плодов и повысить их устойчивость к погодным условиям. Затем добавьте 1 столовую ложку куркумы, чтобы обеспечить растения витаминами и защиту от грибков и вирусов.

Вторая подкормка

Разведите 1 литр кефира в 10 литрах воды и добавьте 2 стакана древесной золы. В золе содержится карбонат кальция, который, взаимодействуя с кислотами, превращается в легко усваиваемый ацетат кальция. Это улучшает иммунитет растений и защищает от заболеваний, таких как вершинная гниль. В раствор добавьте 10 капель йода для дополнительной защиты и стимуляции цветения, а также 1 столовую ложку гуматов.

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum) — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae). Возделывается как овощная культура; выращивается ради съедобных плодов — сочных многогнёздных ягод различной формы и окраски, также называемых томатами или помидорами.

Огуре́ц обыкнове́нный или Огурец посевно́й (лат. Cucumis sativus), — однолетнее травянистое растение, вид рода Огурец (Cucumis) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), овощная культура.