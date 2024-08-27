Засохшая ботва не всегда знак зрелости: что влияет на поспевание картофеля

Когда копать картофель: не спешите с выводами из-за сухой ботвы

1:28 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Одним из главных признаков созревания картофеля является засохшая ботва. Обычно, когда это происходит, можно начинать собирать урожай, вооружившись лопатой и мешками. Однако засыхание ботвы может произойти и раньше, например, в середине августа, в то время как срок созревания картофеля по норме наступает ближе к началу сентября.

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Сухая ботва — не всегда знак зрелости

Стоит учитывать погодные условия, которые в этом году были особенно сложными для аграриев. Весенние заморозки, жара и сезонные дожди могли повлиять на развитие картофеля, что делает засыхание ботвы в августе ненадёжным признаком зрелости клубней.

Когда начинать копать картофель

Лучше ориентироваться на технические сроки созревания конкретного сорта картофеля. Уборку следует начинать не раньше, чем через две недели после того, как ботва поляжет. Чтобы убедиться в зрелости урожая, можно выкопать один куст и проверить, сформировалась ли плотная кожица на клубнях. Если кожица плотная — можно начинать копку.

Ранний сбор урожая может привести к плохому хранению картофеля, так как кожица может оказаться недостаточно сформированной. Если же затянуть с уборкой до холодов, клубни могут потерять питательную ценность, пострадать от вредителей и болезней, или же начать пускать новые ростки.

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae). Клубни картофеля являются важным пищевым продуктом. Плоды ядовиты в связи с содержанием в них соланина.