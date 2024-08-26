Обрезка декоративных растений: осенние ошибки, которых следует избегать

Эксперты предупреждают: какие цветы нельзя обрезать осенью

1:04 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Обрезка — важный этап подготовки декоративных растений и цветочных культур к зиме. Однако для некоторых растений эта процедура может оказаться вредной, поэтому важно знать, какие из них не следует обрезать осенью.

Фото: commons.wikimedia.org by Kor!An (Андрей Корзун), CC BY-SA 3.0

Какие цветы нельзя обрезать осенью:

Осенью не рекомендуется обрезать следующие растения: шиловидные флоксы, гейхеру, камнеломку, бадан, манжетку, монетчатый вербейник, орегано, тиареллу, живучку.

Особое внимание стоит уделить тимьяну, который часто используется в качестве специи и для приготовления чая. Его нужно обрезать так, чтобы он успел нарастить листву к зиме. Летом его можно обрезать дважды, и к октябрю растение будет с новой листвой.

Какие растения нужно обрезать осенью:

Обрезку осенью необходимо провести для таких растений, как хризантемы, ирисы, колокольчики, папоротники, крупные очитки, бузульники, лиатрисы и котовник.