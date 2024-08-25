Подкормка яблони в конце лета: важные советы для садоводов

Как правильно подкормить яблоню в конце лета

1:14 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Августовская подкормка яблонь играет ключевую роль в подготовке деревьев к следующему сезону. В конце лета растение активно использует питательные вещества и микроэлементы для созревания плодов. Однако дереву необходимо также заложить цветочные почки, чтобы обеспечить обильный урожай в следующем году.

Фото: commons.wikimedia.org by Hans Hillewaert, CC BY-SA 3.0

Если не уделить внимание этому процессу, то через год садовод может столкнуться с меньшим количеством плодов. Чтобы избежать разочарования, важно подкормить яблоню фосфором и калием в августе или начале сентября — позже это может уже не принести нужного эффекта.

Чем подкормить яблоню в конце августа

Для этого периода подойдут суперфосфат и сернокислый калий. На каждый квадратный метр рекомендуется вносить 30 граммов суперфосфата и 20 граммов сернокислого калия.

Удобрения можно внести в лунки, залить водой и засыпать землёй. Либо просто рассыпать их вокруг дерева (отступив примерно полметра) и перекопать грунт. Эти меры помогут дереву заложить цветочные почки, обеспечив его всеми необходимыми силами.

Уточнения

Я́блоня (лат. Mālus) — род листопадных деревьев и кустарников семейства Розовые (Rosaceae) с шаровидными сладкими или кисло-сладкими плодами. Происходит из зон умеренного климата Северного полушария.