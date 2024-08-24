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Как правильно собирать и хранить фасоль для максимального урожая

Не упустите урожай: как сохранить фасоль в идеальном состоянии
1:20
Садоводство

Фасоль, может, и не так широко выращивается, как огурцы или картофель, но это одна из важнейших культур среди бобовых. Благодаря своей неприхотливости и питательным свойствам фасоль занимает почётное место в кулинарии многих народов. Поэтому важно знать, как правильно собрать и сохранить её урожай.

Не упустите урожай: как сохранить фасоль в идеальном состоянии
Фото: commons.wikimedia.org by Sanjay, CC BY-SA 3.0

Правила сбора фасоли

Время сбора урожая фасоли зависит от сорта, способа выращивания и климатических условий. Обычно процесс начинается в июле и продолжается до осени.

  • Лучшее время для сбора — утро. В это время дня зёрна меньше высыпаются из растрескавшихся стручков.
  • Растения следует вырывать с корнем, а не собирать стручки по отдельности. Затем кусты оставляют сушиться на открытом воздухе в тени, подстелив под них подходящий материал.
  • Через две недели зёрна достигают технической зрелости.
  • После этого их нужно извлечь из стручков и оставить сушиться ещё несколько дней перед окончательным хранением.

Чтобы защитить зёрна от вредителей, рекомендуется прогреть их в духовке при температуре 60 градусов Цельсия в течение 5 минут.

Фасоль следует хранить при температуре 16-18 градусов Цельсия.

Уточнения

Фасо́ль (лат. Phaséolus) — типовой род растений семейства Бобовые (Fabaceae), объединяющий около 97 видов в более тёплых областях обоих полушарий. Разводятся из-за плодов и семян (бобов), а некоторые виды также из-за цветков (под названием «турецких бобов»).

Фасоль на зиму: сроки сбора и хранение
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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