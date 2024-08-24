Как правильно собирать и хранить фасоль для максимального урожая

Фасоль, может, и не так широко выращивается, как огурцы или картофель, но это одна из важнейших культур среди бобовых. Благодаря своей неприхотливости и питательным свойствам фасоль занимает почётное место в кулинарии многих народов. Поэтому важно знать, как правильно собрать и сохранить её урожай.
Правила сбора фасоли
Время сбора урожая фасоли зависит от сорта, способа выращивания и климатических условий. Обычно процесс начинается в июле и продолжается до осени.
Чтобы защитить зёрна от вредителей, рекомендуется прогреть их в духовке при температуре 60 градусов Цельсия в течение 5 минут.
Фасоль следует хранить при температуре 16-18 градусов Цельсия.
Фасо́ль (лат. Phaséolus) — типовой род растений семейства Бобовые (Fabaceae), объединяющий около 97 видов в более тёплых областях обоих полушарий. Разводятся из-за плодов и семян (бобов), а некоторые виды также из-за цветков (под названием «турецких бобов»).
Обрезка растений осенью — важное и необходимое мероприятие для многих садоводов. Она помогает растениям подготовиться к зиме, формирует их будущий облик. Но не для всех цветов осенняя стрижка будет полезной.