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Как придать устойчивость и красоту цветам, нуждающимся в поддержке

Тяжёлые, вьющиеся и высокие цветы: выбираем лучшие варианты опор для них
2:41
Садоводство » Цветы

Среди декоративных растений встречаются виды, которым просто необходима дополнительная опора. Без нее они будут слабыми, вытянутыми и неспособными правильно раскрыть свою красоту. 

Тяжёлые, вьющиеся и высокие цветы: выбираем лучшие варианты опор для них
Фото: Own work by Photograph by Mike Peel (www.mikepeel.net)., CC BY-SA 4.0

Какие же цветы нуждаются в подпорках, шпалерах или других конструкциях? И как правильно организовать им необходимую поддержку?

Цветы, которым нужна опора

Потребность в дополнительной опоре испытывают прежде всего высокорослые растения с крупными, тяжелыми или объемными цветами и бутонами. К их числу относятся:

  • георгины. Массивные куртины без поддержки будут падать на землю под тяжестью соцветий;
  • подсолнухи. Их высокие и тонкие стебли нуждаются в подпорках, чтобы выдерживать вес огромных цветков;
  • душистый горошек. Эти вьющиеся лианы будут иметь более красивый вид, если у них есть опора для подрастания;
  • флоксы. Особенно высокорослые сорта флоксов требуют надежного крепления, чтобы не полечь на грядках;
  • астры. Их прочные, но тонкие стебли могут подламываться под тяжестью цветков;
  • пионы. Великолепные, но крупные соцветия нуждаются в поддержке, чтобы не пригибаться к земле;
  • лилии. Тяжелые цветки этих растений также требуют опоры, чтобы не клониться вниз.

Кроме того, опору могут потребовать некоторые сорта низкорослых цветов, например, бальзамины, низкорослые петунии и др. Им нужна поддержка для придания пышности, аккуратного внешнего вида.

Как обеспечить цветам надёжную опору

Для каждого типа цветов подбирают свои виды опор. Наиболее распространенные из них:

  • колья, кольца или решетки для высоких растений - георгинов, подсолнухов, флоксов;
  • шпалеры, трельяжи для вьющихся и лазающих цветов - душистого горошка, клематисов, ипомеи;
  • колышки, палки, обручи для пионов, астр, лилий - устойчивые, но незаметные;
  • каркасы, кашпо, корзинки для ампельных и ниспадающих цветов - бальзаминов, петуний.

Устанавливать опоры лучше заранее, до того как растения сильно подрастут. Так вы избежите их деформации или повреждений при креплении. А конструкции должны быть достаточно прочными, чтобы выдержать всю тяжесть полностью развитых цветов.

Правильно подобранная опора не только укрепит и поддержит растения, но и сделает их внешний вид более эстетичным и ухоженным. А вы сможете любоваться роскошным цветением в полной мере.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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