Когда высаживать черенки смородины, малины и других ягодных культур?

Сезон посадки черенков ягодных кустарников: выбираем идеальный момент

Весна — традиционное время для размножения ягодных кустарников методом черенкования. Многие садоводы предпочитают этот способ, поскольку он позволяет быстро и дешево размножить любимые культуры.

Фото: https://www.photos-public-domain.com/2012/04/26/raspberry-leaves/ by Photos Public Domain, PDM

Но когда именно следует высаживать черенки на постоянное место? От этого во многом будет зависеть успех их приживаемости и дальнейшее развитие.

Оптимальные сроки посадки черенков

Идеальное время для высадки черенков ягодников — апрель-май. В этот период почва прогревается, но еще не успевает пересохнуть, что создает благоприятные условия для их укоренения.

Высаживать черенки рекомендуется, когда почки на них только начинают распускаться. Если ждать, пока начнут активно расти листья, корни могут не успеть сформироваться до начала жары.

Ранневесенняя посадка черенков дает им время хорошо укорениться до наступления летней засухи. А это гарантирует их успешную приживаемость и бурный рост в первый сезон.

Какие ягодные культуры можно размножать черенками

Практически все распространённые ягодные кустарники можно размножать черенками. Это смородина, крыжовник, малина, ежевика, жимолость, голубика и многие другие.

Важно только учитывать, что их сроки и особенности посадки могут различаться. Например, малина и ежевика предпочитают более ранние сроки посадки — в апреле, тогда как смородина и крыжовник могут высаживаться и в мае.

Кроме того, требуют особого внимания при посадке черенков культуры, которые плохо переносят пересадку — голубика и жимолость. Им нужно создавать максимально благоприятные условия.

Как правильно высадить черенки ягодников

Перед посадкой черенки необходимо подготовить: обрезать нижний срез, обработать стимулятором роста. Почву для них следует тщательно перекопать, внеся органические и минеральные удобрения.

Сами черенки высаживают на глубину 10-15 см, оставляя 2-3 почки над поверхностью земли. Расстояние между ними должно быть не меньше 50 см. После посадки грунт вокруг черенков нужно уплотнить и обильно полить.

В первый год за ними требуется особый уход — регулярный полив, рыхление почвы, подкормки. Это поможет молодым растениям хорошо укорениться и набраться сил.

Соблюдая эти правила, вы получите крепкие, здоровые кусты ягод, которые прослужат на вашем участке долгие годы.