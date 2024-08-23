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Меры против пырея и осота: избавьтесь от злостных сорняков навсегда

Навсегда избавьтесь от пырея и осота: эффективная борьба со злостными сорняками
2:38
Садоводство » Советы

Пырей ползучий и осот полевой — настоящие бичи огородников. Эти живучие многолетние сорняки способны буквально захватывать грядки, вытесняя ценные культуры. И избавиться от них порой бывает непросто.

Навсегда избавьтесь от пырея и осота: эффективная борьба со злостными сорняками
Фото: commons.wikimedia.org by Vyacheslav Argenberg, CC BY 4.0

Однако выход есть! Чтобы раз и навсегда победить пырей и осот, потребуются радикальные меры. Но зато вы навсегда решите проблему с этими сорняками на своих грядках.

Как избавиться от пырея ползучего

Пырей ползучий размножается как семенами, так и разросшейся корневой системой. Поэтому бороться с ним непросто — обычная прополка лишь усугубляет ситуацию, заставляя сорняк расти еще активнее.

Самый эффективный способ борьбы — выкапывание с корнями. Делать это нужно, когда земля хорошо прогрета, желательно в засушливую погоду. Выкапывать пырей нужно аккуратно, стараясь извлечь всю корневую систему целиком.

Если есть возможность, то после этого стоит оставить грядку под черный пар на несколько недель. Это поможет окончательно избавиться от оставшихся фрагментов корней. А затем можно высаживать культурные растения.

Еще один действенный метод — применение гербицидов. Обрабатывать землю ими лучше осенью, когда пырей накапливает питательные вещества в корнях, готовясь к зиме. Это нанесет сорняку максимальный ущерб.

Как бороться с осотом полевым

Осот полевой, как и пырей, относится к злостным многолетним сорнякам. Его корневая система уходит глубоко в землю, а семена легко разносятся ветром.

Поэтому для борьбы с осотом требуется комплексный подход. Начинать нужно с ранней весны, когда сорняк только-только появляется на грядках. В это время его корни наиболее уязвимы, и растение легче всего выкопать.

Затем нужно продолжать регулярную прополку, не давая осоту укрепиться. Еще один эффективный метод — мульчирование грядок толстым слоем органики. Она затрудняет доступ света к сорняку, тем самым ослабляя его.

А осенью, как и в случае с пыреем, можно обработать землю гербицидами. Они уничтожат корневую систему осота, окончательно избавив от этого злостного сорняка.

В борьбе с пыреем и осотом главное — не расслабляться. Эти сорняки невероятно живучи, и одноразовое избавление от них вряд ли поможет. Нужно действовать системно и регулярно, тогда через сезон-другой ваши грядки будут полностью очищены.

Как избавиться от пырея?
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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