Осенняя обрезка губительна для этих цветов: о чём нужно знать садоводам

Под страхом гибели: 4 вида цветов, которые нельзя трогать осенью ни в коем случае

Обрезка растений осенью — важное и необходимое мероприятие для многих садоводов. Она помогает растениям подготовиться к зиме, формирует их будущий облик. Но не для всех цветов осенняя стрижка будет полезной.

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Есть растения, которые категорически нельзя обрезать поздней осенью. Если вы этого не учтете, можете сильно навредить цветам, а в следующем сезоне совсем не увидеть их цветения. Запомните эти культуры раз и навсегда!

Какие цветы нельзя обрезать осенью

Многолетние пионы. Это нежные растения, которые плохо переносят осеннюю обрезку. Вместо обильного цветения в будущем году пионы могут вообще не дать бутонов. Обрезать их лучше весной, когда растения начнут просыпаться от зимней спячки.

Хризантемы. Осенняя стрижка для этих цветов — табу. Она нарушает процесс закладки цветочных почек, которая как раз происходит в это время. В результате вы рискуете лишиться яркого осеннего цветения на следующий год.

Лилии. Эти грациозные цветы тоже не любят, когда их трогают осенью. Обрезка в это время года может повлиять на рост луковиц и развитие растений в следующем сезоне. Лучше дождаться весны.

Гладиолусы. Осенняя обрезка гладиолусов чревата потерей всего урожая цветов. Ведь к этому времени их корневища готовятся к зиме и нуждаются в покое, а не в стрижке.

Когда можно обрезать эти цветы?

Безопасное время для обрезки пионов, хризантем, лилий и гладиолусов — ранняя весна. Именно тогда, когда растения только начинают просыпаться от зимней спячки, их можно аккуратно подстричь.

Это позволит сформировать растениям красивую компактную форму, а также даст толчок к активному росту и обильному цветению. Так вы точно не рискуете потерять урожай любимых цветов.

Несколько дополнительных советов

Помимо знания, когда можно и нельзя обрезать растения, важно также правильно это делать. Обязательно используйте только острые, чистые секаторы. Обрезайте аккуратно, не повреждая стебли и не трогая корневую систему.

И помните, что даже если вы по ошибке обрежете растение не в тот сезон — не отчаивайтесь. Многие цветы способны восстановиться, хотя их цветение в следующем году может быть снижено.