Осенняя обрезка губительна для этих цветов: о чём нужно знать садоводам

Обрезка растений осенью — важное и необходимое мероприятие для многих садоводов. Она помогает растениям подготовиться к зиме, формирует их будущий облик. Но не для всех цветов осенняя стрижка будет полезной.
Есть растения, которые категорически нельзя обрезать поздней осенью. Если вы этого не учтете, можете сильно навредить цветам, а в следующем сезоне совсем не увидеть их цветения. Запомните эти культуры раз и навсегда!
Безопасное время для обрезки пионов, хризантем, лилий и гладиолусов — ранняя весна. Именно тогда, когда растения только начинают просыпаться от зимней спячки, их можно аккуратно подстричь.
Это позволит сформировать растениям красивую компактную форму, а также даст толчок к активному росту и обильному цветению. Так вы точно не рискуете потерять урожай любимых цветов.
Помимо знания, когда можно и нельзя обрезать растения, важно также правильно это делать. Обязательно используйте только острые, чистые секаторы. Обрезайте аккуратно, не повреждая стебли и не трогая корневую систему.
И помните, что даже если вы по ошибке обрежете растение не в тот сезон — не отчаивайтесь. Многие цветы способны восстановиться, хотя их цветение в следующем году может быть снижено.
Смородина — одна из самых популярных ягодных культур на наших дачных участках. Ее ценят за вкусные, полезные плоды, а также неприхотливость к условиям выращивания. Однако, чтобы весной куст порадовал обильным урожаем, важно правильно его подготовить к зимовке.