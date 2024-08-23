Как вырастить азалию: полезные советы по садоводству

Красота для вашего сада: все тонкости выращивания азалии

1:36 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Как вырастить азалию

Для посадки азалии лучше всего выбирать место в мягкой полутени с рассеянным светом.

Фото: commons.wikimedia.org by Nminow, CC BY-SA 3.0

Прямые солнечные лучи могут касаться листвы только в ранние утренние часы. Попадание прямых солнечных лучей и сильное затенение на листьях приводят к потере декоративности, скудному цветению и быстрому увяданию цветков. Идеальное место для азалии — берег садового пруда.

Почва, в которой растет куст, должна быть умеренно влажной. Садовая азалия нуждается в регулярном поливе. В жаркую погоду растение нуждается в дополнительном опрыскивании.

Мульчирование помогает поддерживать оптимальный уровень влажности. Чтобы создать комфортный микроклимат для азалии, можно посадить рядом мох.

Своевременная обрезка и прищипывание стеблей азалии также крайне важны, так как это значительно повышает интенсивность цветения. Обрезку следует начинать после окончания цветения, удаляя слабые побеги и прищипывая разросшиеся, оставляя около пяти листьев.

Для подкормки растения в этот период используются как минеральные, так и органические удобрения. К минеральным удобрениям относятся суперфосфат, сульфат калия и сульфат магния.

Органические удобрения могут быть представлены хвоей, торфом и перепревшим навозом. Так как корневая система азалии расположена близко к поверхности почвы, удобрения лучше вносить в жидком виде.