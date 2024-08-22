Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Сравнение цен на рамные внедорожники в России: что выбрать в 2024 году
Под страхом гибели: 4 вида цветов, которые нельзя трогать осенью ни в коем случае
Власти Петербурга договорились с Индией о подготовке рабочих для России
Главные причины неэффективности домашних тренировок
Эксперт назвала возможные причины сбоев в работе Telegram и WhatsApp*
Как сделать ремонт с мебелью и не переезжать
Проблемы с YouTube привели к массовому переносу видео на RuTube
Мягкое отшелушивание с энзимной пудрой: как достичь наилучших результатов?
Куриная печень, жаренная с луком в сметане: получается вкусной и сочной

Ключ к богатому урожаю яблок: фосфорная подкормка в августе

Хотите больше яблок? Не забудьте об этой важной подкормке в конце лета
Садоводство » Деревья и кустарники

Если вы мечтаете о богатом урожае яблок в следующем сезоне, самое время позаботиться об этом уже сейчас. Секрет хорошего плодоношения яблони кроется в правильной подкормке в конце лета. И самым важным элементом этой подкормки является фосфор.

Хотите больше яблок? Не забудьте об этой важной подкормке в конце лета
Фото: commons.wikimedia.org by Андрей Колычев, CC BY 3.0

Почему фосфор так важен для яблони?

Фосфор — один из трех основных макроэлементов, необходимых растениям для их жизнедеятельности и развития. Он играет ключевую роль в процессах фотосинтеза, дыхания, передачи наследственной информации.

Для яблони фосфор особенно важен в период формирования плодовых почек. Именно эти почки в следующем году должны раскрыться и дать обильный урожай. Поэтому подкормка фосфором осенью помогает яблоне сформировать максимальное количество плодовых почек и заложить основу для будущего урожая.

Когда и как подкармливать яблоню фосфором?

Идеальное время для осенней подкормки яблонь фосфором — конец августа. В этот период активно идут процессы закладки плодовых почек, и дерево особенно нуждается в фосфоре.

Для подкормки отлично подойдёт суперфосфат. Это минеральное удобрение, содержащее фосфор в легкодоступной для растений форме. Чтобы подкормить яблоню, просто равномерно распределите гранулы суперфосфата под кроной дерева, а затем перекопайте почву на глубину 10-15 см.

Норма внесения — 100-150 г суперфосфата на 1 кв. м. площади под кроной яблони. Не забудьте полить почву после внесения удобрения.

Дополнительные советы для обильного урожая

Помимо осенней фосфорной подкормки, для здоровья и хорошего плодоношения яблони важно:

  • ежегодно весной вносить под деревья комплексные минеральные удобрения;
  • регулярно поливать яблоню в засушливый период;
  • своевременно проводить санитарную обрезку;
  • защищать ствол от повреждений грызунами.
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Популярное
Защита смородины от вредителей и болезней: как подготовить куст к зиме

Смородина — одна из самых популярных ягодных культур на наших дачных участках. Ее ценят за вкусные, полезные плоды, а также неприхотливость к условиям выращивания. Однако, чтобы весной куст порадовал обильным урожаем, важно правильно его подготовить к зимовке.

Готовим смородину к зиме: обязательная процедура, которую многие пропускают
Рубленые куриные котлеты: всегда беспроигрышный вариант лёгкого ужина
Рубленые куриные котлетки: очень вкусны и в горячем виде, и в холодном — на сэндвичах
Какие тренировки подходят после 50 лет: 4 лучших варианта
Заливной пирог с вишней: с его приготовлением справятся даже небольшие специалисты по выпечке
В Донбассе продолжается обвал украинской обороны и продвижение армии России Дмитрий Плотников Разведчик Рипер: США и Китай узнали "адские" планы Киева на 24 августа Олег Володин В отношении стран НАТО Россия будет наращивать гибридную войну Любовь Степушова
Сводка с фронта: "Дикая дивизия" выбивает ВСУ из Курской области, ДРГ врага пытаются атаковать Брянщину
США и Китай узнали о плане Киева "устроить ад 24 августа" и ответе РФ
Целебные источники и живописные пейзажи: за что туристы любят Минеральные Воды
Целебные источники и живописные пейзажи: за что туристы любят Минеральные Воды
Последние материалы
Российские туристы разочарованы отдыхом в Абхазии: сервис ниже плинтуса
ФАС признала рекламу "Альфа-Банка" и "Яндекс Еды" ненадлежащей
Интересные факты о поведении животных
Эксперт объяснил, как выбрать авто для минимальных затрат на каско
Белоруссия и Китай подпишут соглашение о свободной торговле услугами
Как создать уют в доме этой осенью
Делимся идеальными засолками сала
Турагент раскрыла проблемы туристического сервиса в Грузии
Хотите больше яблок? Не забудьте об этой важной подкормке в конце лета
Беременность и уход за собой: какие продукты выбрать для защиты кожи и волос?
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.