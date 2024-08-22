Ключ к богатому урожаю яблок: фосфорная подкормка в августе

Хотите больше яблок? Не забудьте об этой важной подкормке в конце лета

Если вы мечтаете о богатом урожае яблок в следующем сезоне, самое время позаботиться об этом уже сейчас. Секрет хорошего плодоношения яблони кроется в правильной подкормке в конце лета. И самым важным элементом этой подкормки является фосфор.

Фото: commons.wikimedia.org by Андрей Колычев, CC BY 3.0

Почему фосфор так важен для яблони?

Фосфор — один из трех основных макроэлементов, необходимых растениям для их жизнедеятельности и развития. Он играет ключевую роль в процессах фотосинтеза, дыхания, передачи наследственной информации.

Для яблони фосфор особенно важен в период формирования плодовых почек. Именно эти почки в следующем году должны раскрыться и дать обильный урожай. Поэтому подкормка фосфором осенью помогает яблоне сформировать максимальное количество плодовых почек и заложить основу для будущего урожая.

Когда и как подкармливать яблоню фосфором?

Идеальное время для осенней подкормки яблонь фосфором — конец августа. В этот период активно идут процессы закладки плодовых почек, и дерево особенно нуждается в фосфоре.

Для подкормки отлично подойдёт суперфосфат. Это минеральное удобрение, содержащее фосфор в легкодоступной для растений форме. Чтобы подкормить яблоню, просто равномерно распределите гранулы суперфосфата под кроной дерева, а затем перекопайте почву на глубину 10-15 см.

Норма внесения — 100-150 г суперфосфата на 1 кв. м. площади под кроной яблони. Не забудьте полить почву после внесения удобрения.

Дополнительные советы для обильного урожая

Помимо осенней фосфорной подкормки, для здоровья и хорошего плодоношения яблони важно: