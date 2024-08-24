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Чем подкормить перец, который растёт в теплице

Идеальная подкормка для перца в теплице: рекордный урожай обеспечен
1:05
Садоводство

Вырастить перец в теплице — задача не из лёгких. Часто огородники сталкиваются с проблемами, когда растения начинают чахнуть и не развиваются должным образом. Но не отчаивайтесь! Правильная подкормка может значительно улучшить ситуацию.

Идеальная подкормка для перца в теплице: рекордный урожай обеспечен
Фото: flickr.com by Harvey Barrison, CC BY-SA 2.0

1. Анализ почвы. Прежде чем начинать подкормку, проведите анализ почвы. Это поможет определить, каких именно питательных веществ не хватает вашим растениям.

2. Азотные удобрения. Если ваши перцы выглядят вялыми и имеют бледные листья, это может свидетельствовать о недостатке азота. Используйте удобрения, содержащие азот, такие как аммиачная селитра или карбамид.

3. Фосфор и калий. Для активного цветения и плодоношения перцы нуждаются в фосфоре и калии. Используйте суперфосфат и калийные соли в качестве подкормки. Эти элементы помогут укрепить корневую систему и улучшить качество плодов.

Уточнения

Пе́рец стручко́вый также Пе́рец овощно́й одноле́тний (лат. Cápsicum ánnuum), — вид рода Capsicum семейства Паслёновые (Solanaceae), а также его плоды. Стручковый перец сельскохозяйственная овощная культура. Многолетний полукустарник, но в условиях умеренного климата обычно выращивается как однолетнее растение.

Тепли́ца — отапливаемый или автономный парник для круглогодичного или внесезонного выращивания тепличных культур и рассады, представляющий собой сооружение защищённого грунта со светопроницаемым куполом или южной его частью при низком стоянии солнца для выращивания ранней рассады.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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