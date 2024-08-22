Как вырастить барвинок в саду

Находка для сада: секреты выращивания барвинка

1:33 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Выберите солнечное место

Барвинки любят солнечный свет. Выберите место в саду, которое получает много солнечного света в течение дня. Приобретите растения или семена барвинка.

Фото: creativecommons.org by Katya, CC BY-SA 2.0

Если вы используете семена, посейте их прямо в почву или посадите в помещении и пересадите позже.

Посадка

Если у вас есть растения барвинка, выкопайте небольшие отверстия в подготовленной почве и посадите цветы.

Если вы используете семена, следуйте инструкциям на упаковке, чтобы высадить цветы на нужную глубину.

Полив

Регулярно поливайте растения, особенно в засушливые периоды. Барвинки предпочитают слегка влажную почву, но будьте осторожны, чтобы не переусердствовать, так как они не любят переувлажненных условий.

Мульчирование

Подумайте о том, чтобы добавить слой мульчи вокруг растений барвинка. Мульча помогает удерживать почвенную влагу, подавлять сорняки и сохраняет почву прохладной.

Обрезка

Барвинки могут стать немного кустистыми. Время от времени обрезайте их, чтобы стимулировать более компактный рост. Можно отщипнуть кончики, чтобы способствовать кустистости.

Следите за вредителями

Следите за распространенными садовыми вредителями, такими как тля или улитки.

Если вы заметите их, примите соответствующие меры для борьбы с ними, например, используйте натуральные репелленты или инсектицидное мыло.

Уточнения

Барви́нок (лат. Vínca) — род стелющихся полукустарников или многолетних трав семейства Кутровые (Apocynaceae). Представители рода встречаются в Европе, Азии и Северной Африке. == Ботаническое описание == Вечнозелёные или зимнезелёные или листопадные стелющиеся полукустарники или травы с прямостоячими цветущими побегами. Листорасположение супротивное. Цветки довольно крупные, большей частью синие, одиночные, в пазухах листьев. Чашечка маленькая, глубоко пятинадрезанная, лопасти узкие, острые, при основании или несколько выше с двумя маленькими зубчиками. Венчик сростнолепестный, воронковидный, с пятираздельным колесовидным отгибом, лопасти которого согнуты влево, с длинной цилиндрической тонкой трубкой, в середине немного расширенной, в зеве голой или опушенной. Тычинок 5, с толстыми согнутыми нитями, прикрепленными к средине трубки венчика; пыльники короткие, расширенные, с толстоватым, наверху расширенным связником, прилегают к широкому рыльцу, нектарных железок две, сросшихся с завязью, округлых. Пестик из двух плодолистиков; завязь с 6—8 семяпочками. Плод — две цилиндрических листовки. Семена без хохолка, цилиндрические с прямым зародышем, окруженным эндоспермом. == Значение и применение == Листья барвинка отличаются удивительной прочностью и живучестью, сохраняя свежий вид даже под снегом, — вот почему перенесённый из леса в сады и парки барвинок стал[где?] символом жизненной силы, а посаженный на кладбищах — символом вечной любви и доброй памяти. Подобно душистой фиалке, он рано распускается весной, но мало кто обращает на него внимание[прояснить]. По преданию, он (барвинок) пожаловался на свою участь богине Флоре, и та подарила ему цветы крупнее, а жизнь дольше, чем у фиалки, и дала скромной вестнице весны имя Первинка (победительная). Неувядающему растению издавна приписывалась особая волшебная сила. В Австрии и Германии венки из барвинка использовали для гадания на замужество; повешенные над окнами, они предохраняли дом от удара молнии. Цветы, собранные между Успением и Рождеством Богородицы, якобы обладали свойством прогонять всякую нечисть: их носили на себе или вешали над входной дверью. В средние века в суде с помощью барвинка проверяли, не имеет ли обвиняемый связи с дьяволом. Венки из барвинка малого (его называли «фиалкой мертвецов», так как из него плели венки на могилы), повешенные над входом, якобы помогали обнаружить ведьму. Всеми этими магическими свойствами барвинок обязан своей удивительной жизненной силе — он живёт, пока остаётся хоть капля воды в вазе (а другие цветы букета уже давно засохли), и если его вынуть из вазы и воткнуть в землю, то он быстро пустит корни. Барвинок ядовит. В народной медицине барвинок употреблялся при диарее, кровотечении, чахотке, цинге, зубной боли. В местностях Пинских болот крестьяне употребляли отвар барвинка от колтуна. В гомеопатии применяется эссенция из свежего растения, которое должно быть собрано в начале цветения. === Противоопухолевые алкалоиды === Барвинок розовый (лат. Vinca Rosea Linn L.) содержит группу противоопухолевых алкалоидов Барвинка, оказывающие цитостатическое действие. Из них винбластин, винкристин и винорелбин отнесены к жизненно необходимым и важнейшим лекарственным средствам. == Классификация == === Таксономия === Род Барвинок входит в трибу Vinceae подсемейства Rauvolfioideae семейства Кутровые (Apocynaceae) порядка Горечавкоцветные (Gentianales). === Виды === Согласно данным сайта Королевских ботанических садов Кью род насчитывает 5 видов: Vinca difformis Pourr.; Vinca erecta Regel & Schmalh. — Барвинок прямой; Vinca herbacea Waldst. & Kit. — Барвинок травянистый, встречается на юго-западе России; растение со стелющимися цветущими и нецветущими побегами и фиолетовым венчиком с островатыми долями; Vinca major L. typus — Барвинок большой; Vinca minor L. — Барвинок малый, хрещатий барвинок, могильница (в средней и южной России), с прямостоящими цветущими побегами, зимнезелёными листьями и светло-голубым венчиком с тупо срезанными долями отгиба. == В культуре == Барвинок наряду с бархатцами (чорнобривці), калиной, мальвой входит в число растений, которые считаются символами Украины. По легенде, он получил название в честь влюблённых — юноши Бара и девушки Винки. Этот цветок — один из самых популярных в украинском народном творчестве. Его принято вышивать на свадебных рушниках как символ любви, охраняющей брак, помогающий пронести любовь через житейские испытания и невзгоды — ведь барвинок остается живым и зеленым даже под снегом. Он воспринимался как символ вечности. Барвинок обязательно вплетали в свадебный венок, который славился как оберег, защищающий от беды и злого глаза. Учеными написано немало трудов о роли барвинка в фольклоре. Так, в статье «Барвинок и его связь с устным народным творчеством» Я. К. Заблоцкой и В. М. Мокиенко отмечается, что в украинских народных поверьях барвинок исполняет множество функций (в том числе как свадебный и как похоронный атрибут), он часто упоминается в народных песнях, пословицах и поговорках, выступая символом молодости, смерти, любви и пр. == Примечания == == Литература == Род 1163. Барвинок — Vinca L. // Флора СССР = Flora URSS : в 30 т. / начато при рук. и под гл. ред. В. Л. Комарова. — М. ; Л. : Изд-во АН СССР, 1952. — Т. 18 / ред. тома Б. К. Шишкин, Е. Г. Бобров. — С. 646—652. — 802 с. — 3000 экз. Род 1. Барвинок — Vinca L. // Деревья и кустарники СССР : дикорастущие, культивируемые и перспективные для интродукции : в 6 т. — М. ; Л. : Изд-во АН СССР, 1962. — Т. 6 : Покрытосеменные. Семейства Логаниевые — Сложноцветные / ред. С. Я. Соколов. — С. 17—18. — 380 с. — 2400 экз. == Ссылки == Барвинок в Энциклопедии декоративных садовых растений (неопр.). Барвинок // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907. Винка // Большая советская энциклопедия : в 66 т. (65 т. и 1 доп.) / гл. ред. О. Ю. Шмидт. — М. : Советская энциклопедия, 1926—1947.

Ландша́фтный дизайн ландшафтная архитектура — искусство, находящееся на стыке трёх направлений: с одной стороны, архитектуры, строительства и проектирования (инженерный аспект), с другой стороны, ботаники и растениеводства (биологический аспект) и, с третьей стороны, в ландшафтном дизайне используются сведения из истории (особенно из истории культуры) и философии. Кроме того, ландшафтным дизайном называют практические действия по озеленению и благоустройству территорий. В отличие от садоводства и огородничества, основная задача которых имеет сельскохозяйственную направленность (повышение урожайности садово-огородных культур), ландшафтный дизайн — более общая и универсальная дисциплина. Главная задача ландшафтного дизайна — создание гармонии, красоты в сочетании с удобствами использования инфраструктуры зданий, сглаживание конфликтности между урбанизационными формами и природой, зачастую от них страдающей. Ландшафтный дизайн может быть частным случаем более общего понятия — ландшафтного проектирования. Термин «ландшафтный дизайн» в русском языке появился впервые в 80-х гг. XX в. в книге Н. П. Титовой как неудачная калька с английского понятия landscape design, что более точно переводится как «ландшафтное проектирование». == Основные понятия == Теоретики ландшафтного дизайна определяют его как искусство создания (проектирования) полноценного внешнего пространства. Ландшафтное искусство в их понимании — это один из видов искусства, существующий наравне с остальными (живописью, скульптурой, музыкой) и соответственно представляющий собой «особую форму общественного сознания и человеческой деятельности, в котором органически сочетается художественное (образное) познание жизни с творчеством по Законам красоты» (в формулировке понятия «искусство» из советского «Словаря по эстетике» 1964 г.). Известный теоретик ландшафтного дизайна сэр Джеффри Джеллико в программной книге «Ландшафт человека» (1975) утверждает, что «мир движется в ту фазу, когда ландшафтный дизайн будет восприниматься как самый нужный, востребованный вид искусства». Есть достаточное количество литературных произведений, в том числе и на русском языке, говорящих о ландшафтном искусстве, в том числе книга академика Д. С. Лихачёва «Поэзия садов», где автор говорит о синтезе искусств — поэзии, живописи, архитектуры, музыки и ландшафтного искусства, об их взаимодействии и проникновении друг в друга. Ландшафтное искусство, таким образом, как и любое настоящее искусство, сильнейшим образом может воздействовать на человеческие чувства (обоняние, осязание, вкус, зрение, слух) и призвано влиять на эмоциональный настрой людей. Базовые элементы, на которых строятся проекты ландшафтного дизайна — рельеф, вода, плоскостные сооружения, вертикальные сооружения и растительность. Всё это проектируется с учётом климата местности, где реализуется проект. Понятие «ландшафтный» говорит о сути деятельности, о том, с чем работает человек, то есть с объектами ландшафта, рельефом, водой, средой, внешними пространствами. Слово «дизайн» говорит о том, как этот человек работает, какова методика его деятельности — креативный подход, творчество, придумывание, проектирование, рисование, черчение. === Разброс терминологии === Российский ландшафтный архитектор Илья Мочалов указывает на исторически сложившиеся неточности в общественной интерпретации русскоязычных понятий, связанных с ландшафтным проектированием. В статье 2024 года «Ландшафтная архитектура и ландшафтный дизайн. Рассуждения о терминах» он стремится дать фактически корректные опеределения терминов, связанных с этой отраслью. В первую очередь он указывает, что термин «ландшафтный дизайн» в русском языке появился впервые в советское время в изданной в 1984 году книге архитектора Нины Петровны Титовой «Ландшафтный дизайн. Эстетика деталей городской среды» как неудачная калька с английского понятия landscape design, что более точно переводится как «ландшафтное проектирование». Согласно трактовке И. Мочалова, в современном понимании слово «ландшафтный» говорит о сути деятельности, с чем работает человек (имеются в виду шесть главных композиционных элементов ландшафта: рельеф, вода, плоскостные сооружения, вертикальные сооружения, растительность, климат). На любительском уровне практиковать искусство ландшафтного дизайна может любой желающий, не углубляясь в теминологию, но если говорить о высокопрофессиональной деятельности людей, их основном роде занятий, то, с учётом сложившейся языковой практики, И. Мочалов называет и определяет следующие базовые термины, бытующие в языке: Ландшафтный дизайн — это искусство создания (проектирования) полноценного внешнего пространства, успешного с различных точек зрения. Ландшафтная архитектура — это профессия, род занятий, сфера деятельности людей, работающих в области ландшафтного дизайна, дизайна сада, ландшафтного планирования и т. д. Ландшафтный архитектор — должность, название профессии человека, практикующего данный вид искусства в процессе ежедневной работы. Ландшафтные архитекторы обычно работают на заказчиков, которые хотят в итоге построить объект. Здесь же он также приводит «несколько терминов, которые нередко смешивают с понятиями ландшафтного дизайна и ландшафтной архитектуры»: Садовый дизайн — обособленный раздел ландшафтного искусства, имеющий дело с частными территориями и объектами личного пользования. Разница между этими отраслевыми направлениями в том, что одно связано с личным пространством, а другое — с общественным («клиентами садового дизайнера, как правило, являются частные лица; клиентами ландшафтного архитектора, как правило, являются коммерческие компании или государственные заказчики»). Ландшафтное планирование определяется как деятельность, связанная с развитием землепользования, с охраной природных и культурных ресурсов. Парковые системы, зелёные каркасы, велодорожки, зелёная инфраструктура — ключевые понятия ландшафтного планирования. Ландшафтные архитекторы обычно работают на клиентов, которые имеют желание в итоге построить объект. Ландшафтные планировщики анализируют более общие вопросы, характеристики больших территорий, вопросы экономики и развития. == История == Явление, известное как «ландшафтная архитектура» — одно из древнейших занятий людей в истории человечества. С древних времён сады являлись традиционной формой организации окружающего пространства с помощью зелёных насаждений. Это занятие это было всегда очень почетно с точки зрения общественной деятельности. Когда-то профессия называлась просто «садовник». Она была так же уважаема в обществе, как и профессия «зодчий», ибо эти два специалиста создавали среду обитания самых влиятельных людей — замки вельмож, дворцы королей и прочих знатных и богатых людей были всегда окружены парками, являвшими миру образцы архитектуры и садового искусства. Особенное развитие это искусство получило в странах Востока. Далее садоводство как искусство распространилось практически повсеместно. При этом долгое время важную роль играла утилитарность садоводства (потребление фруктов и селекция фруктовых деревьев), позднее большее внимание получила декоративность цветов. Ландшафтный дизайн — понятие собственно XX века. Термин возник в Западной Европе, в густонаселённых и индустриально развитых странах: Великобритания, Германия, где массовая индустриализация и рост пригородов быстро привели к давлению на окружающую среду. Термин «ландшафт» (нем. landschaft, англ. landscape) употреблялся вначале в средневековом английском, а впоследствии в XVI веке голландском языке для обозначения среди художников «идеального», «неоплатонического» характера «особого» места, которое эти художники рисовали. Теория форм Платона привела впоследствии к аксиоме неоплатонистов о том, что «искусство должно имитировать природу». Словосочетание «ландшафтная архитектура» впервые в данной трактовке появилось в заголовке книги «О ландшафтной архитектуре великих художников Италии», написанной шотландцем Джилбертом Миэйсоном, другом сэра Вальтера Скотта, в 1828 году. Эта монография была предназначена для архитекторов и давала советы внимательно изучать «идеальный» характер итальянских зданий, вписанных в ландшафт картин, в основном, из гравюр эпохи Возрождения, множество примеров которых было приведено там же в качестве иллюстраций. Почти полвека спустя, — в 1863 году, — термин впервые был использован для обозначения соответствующей профессии. Именно тогда изобретатели Фредерик Олмстед и Калверт Вокс назвали себя так, победив на конкурсе на лучший проект центрального парка в Нью-Йорке. С этого времени начинается развитие и утверждение профессии, открытие специальных факультетов в некоторых университетах. Весьма активно это происходило в Америке и Англии, куда из многих развивающихся стран приезжали на обучение молодые люди. Следующая важная веха в становлении профессии ландшафтного дизайнера произошла в 1948 году — через несколько лет после окончания разрушительной Второй мировой войны. В этом году в Кембридже (Англия) была организована Международная федерация ландшафтных архитекторов (International Federation of Landscape Architects, IFLA). Задачи этой международной профессиональной общественной организации были очень конкретны: содействие восстановлению городов, разрушенных войной, развитие и совершенствование профессии. На первом конгрессе молодой тогда организации и был утвержден термин «ландшафтная архитектура» в качестве международного названия. Официально профессия ландшафтного дизайнера впервые была описана в первом сборнике Международной организации труда (МОТ/ILO) при ООН в 1952 году. Впоследствии, при переиздании сборника в 1958 и 1968 годах, в разделе «Архитектура» описывались три равноправные профессии: — «архитектор», «ландшафтный архитектор», и «специалист по планированию»/«урбанист», или «градостроитель». В действующем сборнике МОТ, изданном в 2008 году, профессия «ландшафтный архитектор» описана среди других родственных дисциплин. В настоящее время Всемирная федерация ландшафтных архитекторов (ИФЛА/IFLA) подготовила развернутое описание профессии для включения в последующие издания нормативных документов МОТ. === В СССР и России === В 1930 годах ландшафтная архитектура применялась при разработке генерального плана Москвы. В 1948 году в СССР осуществлялось открытие самостоятельных факультетов озеленения городов и населенных мест. В 1955 году велась борьба с излишествами в советской архитектуре. В 2000 году в МФТИ был открыт факультет ландшафтной архитектуры. 31 мая 2002 года профессия ландшафтного архитектора получила официальный статус в РФ. В 2011 году было открыто соответствующее направление в системе российского высшего образования. В России в качестве отраслевого объединения работает региональная общественная организация «Московское объединение ландшафтных архитекторов» (МОЛА). Она является наследницей секции озеленения Московской организации Союза архитекторов СССР (МОСА СА СССР). «Секция озеленения» была создана в 1955 году, в 1960-х гг. её переименовали в «секцию ландшафтной архитектуры и озеленения». МОЛА издаёт отраслевой журнал «Ландшафтная архитектура в эпоху глобализации». == Элементы ландшафтной архитектуры == Илья Мочалов, член Союза архитекторов России и Американской ассоциации ландшафтных архитекторов (ASLA), в своих теоретических работах, «опираясь на витрувианские принципы», работы других теоретиков и мировую практику, определяет следующие 6 главных элементов ландшафтной архитектуры: рельеф; водные устройства; растительность; вертикальные сооружения; плоскостные сооружения; климат. === Проектирование рельефа === Изменения рельефа производятся с помощью земляных работ, для которых также принято современное название «геопластика рельефа». Это особый вид древнего искусства, характерным примером которого можно назвать английский Стоунхендж. Фактически он представляет собой ландшафтную композицию, в которой рельеф гармонично сочетается с вертикальными сооружениями. Именно форму рельефа называют одним из самых ярких ландшафтных элементов, который активно используют садовые дизайнеры и ландшафтные архитекторы. Разделяют три основных способа проектирования рельефа: Эскиз вертикальной планировки (работа с горизонталями и разрезами); Моделирование из глины или макетирование; Компьютерное моделирование. === Проектирование водных объектов === Роль воды в жизненных процессах на планете фундаментальна, и это отражается в её высокой важности в ландшафтном проектировании. В работе И. Мочалова утверждается что «роль в воды качестве элемента ландшафтного дизайна даже выше, чем у растений». Во влажном климате подразумевается естественное присутствие воды прежде всего в виде осадков, и этой влаги обычно достаточно, чтобы обеспечить рост и развитие растений. Однако в засушливом климате требуется организация систем искусственного полива — «элементы такой системы можно заметить на всех старейших садовых иллюстрациях», например, «сады в Древнем Египте: центральное место в таких объектах занимает водоём». В Китае объекты в домах и садах размещали по исходящим от местной философии правилам «фэн-шуй», что дословно переводится как «ветер и вода». Есть много современных книг и работ, посвящённых размещению водных сооружений в саду. В современности виды получения воды для садов бывают следующими: проводится сбор дождевой воды — это следует выполнять в садах и парках всех типов; бурятся скважины до уровня грунтовых вод — способ считается лучшим для пополнения водоема на территории; создается плотина естественного водотока; применяется водопроводная вода. Водопроводная вода и стерильна и может содержать хлор, лучше отдавать предпочтение питанию растений с помощью естественных источников. === Проектирование растительных сообществ === Впервые о растениях как элементах садового дизайна стали говорить также в Древнем Египте. Из древних записей можно сделать вывод, что в первую очередь растения рассматривали как пищу, однако, были определённые виды, которые наделяли символическим значением. Эта практика дожила и до европейского Средневековья, где красные и белые цветы символизировали христианские образы. В 19 веке селекция цветущих растений получает активное распространение как следствие общего развития искусств и ремесел. По И. Мочалову, «чтобы получить красивый цветущий сад и создавать уникальные пространства, отличающиеся красотой и функциональностью, необходимо: обладать художественным вкусом; знать дендрологию, ботанику и физиологию растений; совершить много проб и ошибок». === Работа с вертикальными сооружениями === Под вертикальными сооружениями прежде всего подразумеваются здания, которые обладают утилитарной функциональностью и должны быть вписаны в эстетику ландшафтного проекта. Здания используются проектировщиками для определения и обособления пространства, для размещения уникальных зданий или сооружений часто зодчие выбирают открытое пространство. Есть много конструкций, которые применяют для обособления открытого пространства. Обычно в этих целях используют: дома, навесы, беседки, ширмы, ограждения. В ландшафтном дизайне следует выполнять проектирование объемно-пространственной структуры, а не элементов. Они проектируются, когда открытое пространство уже задано. === Проектирование горизонтальных сооружений === Под горизонтальными сооружениями прежде всего подразумеваются дороги для пешеходов, которые подлежат мощению. И. Мочалов выделяет следующие проблемы, которые встают при этом перед архитекторами: Сложно найти баланс открытого и закрытого пространства. Получить слишком большую замощенную площадь так же легко, как и создать слишком маленький мощёный объект. Трудно подобрать хорошие материалы. Большинство недорогих дорожных покрытий отличаются крайне низкими прочностными характеристиками. Нередко по факту проведения работ получаются неудачные фрагменты с грубыми соединениями и нечитаемым рисунком. Чтобы предотвратить такой результат, важно детально заранее обдумывать каждый фрагмент. Эти проблемы решаются с помощью грамотного выбора материалов («далеко не всегда это самые дорогие варианты») и качественную укладку тротуарного покрытия с помощью профильных специалистов. Следует обращать внимание на местные материалы — «зачастую они становятся лучшим выбором, формируют местную идентичность». === Учёт климатических факторов === Дизайн объекта продумывается из соображений комфорта, и проектировщики стремятся создавать открытое пространство, в котором будет прохладно в жаркие дни и тепло, когда вокруг холодно. Ландшафтные дизайнеры, архитекторы и садоводы в современных условиях не ограничены в использовании растений — можно высадить практически любой вид и обеспечить для него комфортную среду. Однако, если климат неподходящий, это повлечёт за собой увеличение затрат, потому использование видов должно быть целесообразным, и этот момент важно учесть ещё на стадии проектирования. == См. также == Архитектурная визуализация Ленд-арт Музыкальная подвеска Садово-парковое искусство Ландшафтотерапия Охотничья звезда == Примечания == == Литература == Гарнизоненко Т. С. Справочник современного ландшафтного дизайнера. — Ростов-на-Дону: Феникс, 2005. — 313 с. — (Строительство и дизайн). — ISBN 5-222-06328-3. — УДК 71(035.3) Доронина Н. Ландшафтный дизайн. — Фитон+, 2006. — 144 с. — ISBN 5-93457-088-9. Боговая И. О., Фурсова Л. М. Ландшафтное искусство: Учебник для вузов. — М:Агропромиздат, 1988. — 223 с. — ISBN 5-10-000228-X. Ожегов, С. История ландшафтной архитектуры — М. : Архитектура-С, 2003. — 232 с. Родичкина, И. Д. Ландшафтная архитектура — Краткий справочник архитектора — Киев. Будивэльнык, 1990. — 336 с. == Ссылки == Региональная общественная организация «Московское объединение ландшафтных архитекторов» (РОО МОЛА)