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Вот как определить идеальное время для копки картошки

Когда убирать картофель, если ботва засохла: нюансы, о которых важно знать
2:22
Садоводство » Овощи

На картофельных грядках начала засыхать ботва. Этот естественный процесс подсказывает, что пора приступать к уборке урожая. Но всегда ли стоит копать картошку сразу же, как только ботва полностью высохла?

Когда убирать картофель, если ботва засохла: нюансы, о которых важно знать
Фото: Own work by Александр Беляев, PDM

На самом деле, не всё так однозначно. Поспешное выкапывание клубней может привести к потере части урожая и отрицательно сказаться на его качестве. Давайте разберёмся, когда и в каких случаях стоит копать картофель, даже если ботва уже сухая.

Полное высыхание ботвы — сигнал к началу уборки урожая, но не строгое правило. Оптимальный срок копки картофеля зависит от нескольких факторов:

  1. Время посадки картошки. Ранние сорта картофеля убирают на 1-2 недели раньше поздних. Поэтому если вы сажали картошку в апреле, ей может хватить и 2-3 недель после полного высыхания ботвы. А вот поздние сорта, высаженные в мае, потребуют выждать 3-4 недели.
  2. Погодные условия. Жаркая и сухая погода в конце сезона ускоряет созревание картофеля и высыхание ботвы. Если лето было прохладным и дождливым, клубни могут продолжать расти и накапливать крахмал даже после увядания ботвы.
  3. Размер и зрелость клубней. Если картофель уже достиг нужного размера и хорошей зрелости, его можно выкапывать. А вот недозревшие клубни лучше оставить в земле еще на какое-то время. Проверить степень их готовности легко — достаточно выкопать несколько штук.

Если ботва у вашего картофеля высохла рано, но клубни еще мелкие и недозревшие, то лучше повременить с копкой. Дайте картошке дозреть в земле, и тогда вы получите более крупные, полноценные клубни.

Конечно, невозможно точно предсказать, сколько ещё ждать — всё зависит от конкретных условий. Поэтому регулярно проверяйте готовность картофеля, выкапывая пару-тройку клубней. Как только они достигнут нужного размера и хорошо просмотрятся, значит пришло время копать весь урожай.

Так что не спешите сразу же выкапывать картошку при засыхании ботвы. Внимательно следите за состоянием клубней, и вы сможете вырастить действительно крупный, качественный урожай!

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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