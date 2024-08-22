Вот как определить идеальное время для копки картошки

На картофельных грядках начала засыхать ботва. Этот естественный процесс подсказывает, что пора приступать к уборке урожая. Но всегда ли стоит копать картошку сразу же, как только ботва полностью высохла?
На самом деле, не всё так однозначно. Поспешное выкапывание клубней может привести к потере части урожая и отрицательно сказаться на его качестве. Давайте разберёмся, когда и в каких случаях стоит копать картофель, даже если ботва уже сухая.
Полное высыхание ботвы — сигнал к началу уборки урожая, но не строгое правило. Оптимальный срок копки картофеля зависит от нескольких факторов:
Если ботва у вашего картофеля высохла рано, но клубни еще мелкие и недозревшие, то лучше повременить с копкой. Дайте картошке дозреть в земле, и тогда вы получите более крупные, полноценные клубни.
Конечно, невозможно точно предсказать, сколько ещё ждать — всё зависит от конкретных условий. Поэтому регулярно проверяйте готовность картофеля, выкапывая пару-тройку клубней. Как только они достигнут нужного размера и хорошо просмотрятся, значит пришло время копать весь урожай.
Так что не спешите сразу же выкапывать картошку при засыхании ботвы. Внимательно следите за состоянием клубней, и вы сможете вырастить действительно крупный, качественный урожай!
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