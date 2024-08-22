Защита смородины от вредителей и болезней: как подготовить куст к зиме

Готовим смородину к зиме: обязательная процедура, которую многие пропускают

2:09 Your browser does not support the audio element. Садоводство Деревья и кустарники

Смородина — одна из самых популярных ягодных культур на наших дачных участках. Ее ценят за вкусные, полезные плоды, а также неприхотливость к условиям выращивания. Однако, чтобы весной куст порадовал обильным урожаем, важно правильно его подготовить к зимовке.

Фото: Own work by Rasbak, CC BY-SA 3.0

Многие садоводы знают основные правила зимней подготовки смородины: обрезка, мульчирование, укрытие. Но есть один маленький, но важный момент, о котором часто забывают. А ведь он может серьезно повлиять на состояние и плодоношение куста в следующем сезоне.

Речь идёт об опрыскивании смородины осенью. Это обязательная процедура, которую нужно выполнить до наступления первых заморозков. Опрыскивание проводят специальными препаратами, чтобы защитить куст от болезней и вредителей.

Какие вредители и болезни угрожают смородине зимой? В первую очередь, это почковый клещ и антракноз. Почковый клещ зимует на ветках и в почках растения. Антракноз — грибковое заболевание, поражающее листья, побеги и ягоды.

Обработку от этих вредителей и болезней лучше проводить 2-3 раза за осень с интервалом 10-14 дней. Для этого используют различные противогрибковые и инсектицидные препараты, например, бордоскую жидкость, Хом, Фитоспорин М.

Опрыскивание необходимо проводить тщательно, обрабатывая все части куста — ветки, листья, место прикрепления побегов. Если пропустить эту важную процедуру, тогда весной и летом следующего года могут возникнуть серьезные проблемы:

почковый клещ повредит почки, что скажется на урожайности;

антракноз поразит листья и ветви, растение будет ослаблено.

Поэтому опрыскивание осенью является неотъемлемым этапом подготовки смородины к зимовке, наряду с обрезкой, мульчированием и укрытием. Не забывайте об этом важном моменте, и ваша смородина порадует вас обильным урожаем в следующем сезоне!

Уточнения

Сморо́дина (лат. Ríbes) — род двудольных цветковых растений монотипного семейства Крыжовниковые порядка Камнеломкоцветные, включающий около 200 природных видов. В специализированной ботанической литературе род также встречается как Крыжовник, хотя в настоящее время это название используется обычно лишь в отношении нескольких видов, например, Крыжовник обыкновенный (Ribes uva-crispa).