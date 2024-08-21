Садовые монстры: эти культуры способны полностью захватить ваш участок

Создавая красивый, ухоженный сад, многие садоводы стремятся высадить как можно больше разнообразных растений. Однако не стоит забывать, что некоторые из них являются настоящими "агрессорами" и могут быстро выйти из-под контроля, распространяясь по всему участку. В итоге приходится прилагать немало усилий, чтобы избавиться от этих нежеланных гостей.
Какие же растения категорически нельзя сажать в саду? Вот несколько опасных "зеленых захватчиков":
Это неприхотливое и быстрорастущее растение имеет склонность к неконтролируемому распространению. Оно расползается не только вширь, но и вглубь, сплетая мощную корневую систему. Выкорчевывать мяту — настоящая головная боль, ведь даже крохотный корешок способен дать новые всходы.
Эта декоративная кустарниковая культура обладает крепкими, древесными побегами и неглубокой корневой системой. Она легко дичает и самосевом разрастается по всему участку. Избавиться от бузины крайне сложно, да и ее вытягивание чревато острыми шипами.
Этот ароматный многолетник отличается невероятной живучестью и способностью к самосеву. Его разветвленные ползучие корни за считаные годы могут захватить весь сад. Борьба с монардой требует регулярного удаления ее надземной и подземной части.
Пожалуй, один из самых агрессивных и сложноискоренимых сорняков, который часто засоряет садовые участки. Его корневища могут проникать на глубину более метра, поэтому полностью избавиться от пырея практически невозможно.
Эта водная растительность, попадая в водоемы, размножается с невероятной скоростью, вытесняя другие виды. Элодея образует плотные заросли, которые сложно контролировать. Поэтому ее ни в коем случае не стоит высаживать возле прудов или других водоемов.
Помните, что посадка этих растений-захватчиков чревата перспективой постоянной борьбы с ними. Лучше отдать предпочтение более неприхотливым и неагрессивным культурам, которые не будут создавать проблем в саду.
Мя́та (лат. Méntha) — род растений семейства Яснотковые (Lamiaceae). Все виды содержат в зелёных частях от 0,1 до 2 % мятного масла, основную часть которого составляет ментол (40—70 до 92 %). Растения рода мята существенно различаются по химическому составу образуемых при метаболизме душистых веществ, что проявляется в различиях запаха, обусловленных разным составом эфирных масел.
Бузина́ чёрная (лат. Sambúcus nígra) — листопадный кустарник, вид рода Бузина (Sambucus) семейства Калиновые (Viburnaceae) (ранее этот род включали в семейство Жимолостные (Caprifoliaceae), Адоксовые (Adoxaceae) или выделяли в отдельное семейство Бузиновые (Sambucaceae).
Мона́рда (лат. Monárda) — род однолетних или многолетних травянистых растений семейства Яснотковые (Яснотковые), происходящих из Северной Америки.
Пыре́й (лат. Elytrígia) — род трав семейства Злаки, включает около 100 видов многолетних травянистых растений. Представители рода происходят из умеренных областей Евразии и северо-западных районов Северной Америки.
Элоде́я кана́дская или Анахарис, или Водяна́я зара́за, или Водяная чума́ (лат. Elodéa canadénsis) — водное растение; вид рода Элодея (Elodea). Родина растения — Северная Америка, где она растёт в обилии по стоячим и медленно текущим водам, в прудах, глубоких канавах, речных заводях, старицах, каналах. Является инвазивным видом в Европе, Азии, Африке и Австралии. В России встречается в европейской части, в Восточной и Западной Сибири.
Баклажаны по-армянски — популярное и вкусное блюдо, которое несложно приготовить самостоятельно.