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Садовые монстры: эти культуры способны полностью захватить ваш участок

Растения, которые вызовут у вас мигрень: их ни в коем случае нельзя сажать
2:25
Садоводство » Советы

Создавая красивый, ухоженный сад, многие садоводы стремятся высадить как можно больше разнообразных растений. Однако не стоит забывать, что некоторые из них являются настоящими "агрессорами" и могут быстро выйти из-под контроля, распространяясь по всему участку. В итоге приходится прилагать немало усилий, чтобы избавиться от этих нежеланных гостей.

Растения, которые вызовут у вас мигрень: их ни в коем случае нельзя сажать
Фото: hear.org by Forest & Kim Starr, CC BY 3.0

Какие же растения категорически нельзя сажать в саду? Вот несколько опасных "зеленых захватчиков":

1. Мята

Это неприхотливое и быстрорастущее растение имеет склонность к неконтролируемому распространению. Оно расползается не только вширь, но и вглубь, сплетая мощную корневую систему. Выкорчевывать мяту — настоящая головная боль, ведь даже крохотный корешок способен дать новые всходы.

2. Бузина чёрная

Эта декоративная кустарниковая культура обладает крепкими, древесными побегами и неглубокой корневой системой. Она легко дичает и самосевом разрастается по всему участку. Избавиться от бузины крайне сложно, да и ее вытягивание чревато острыми шипами.

3. Монарда (бергамот)

Этот ароматный многолетник отличается невероятной живучестью и способностью к самосеву. Его разветвленные ползучие корни за считаные годы могут захватить весь сад. Борьба с монардой требует регулярного удаления ее надземной и подземной части.

4. Пырей ползучий

Пожалуй, один из самых агрессивных и сложноискоренимых сорняков, который часто засоряет садовые участки. Его корневища могут проникать на глубину более метра, поэтому полностью избавиться от пырея практически невозможно.

5. Элодея канадская

Эта водная растительность, попадая в водоемы, размножается с невероятной скоростью, вытесняя другие виды. Элодея образует плотные заросли, которые сложно контролировать. Поэтому ее ни в коем случае не стоит высаживать возле прудов или других водоемов.

Помните, что посадка этих растений-захватчиков чревата перспективой постоянной борьбы с ними. Лучше отдать предпочтение более неприхотливым и неагрессивным культурам, которые не будут создавать проблем в саду.

Уточнения

Мя́та (лат. Méntha) — род растений семейства Яснотковые (Lamiaceae). Все виды содержат в зелёных частях от 0,1 до 2 % мятного масла, основную часть которого составляет ментол (40—70 до 92 %). Растения рода мята существенно различаются по химическому составу образуемых при метаболизме душистых веществ, что проявляется в различиях запаха, обусловленных разным составом эфирных масел.

Бузина́ чёрная (лат. Sambúcus nígra) — листопадный кустарник, вид рода Бузина (Sambucus) семейства Калиновые (Viburnaceae) (ранее этот род включали в семейство Жимолостные (Caprifoliaceae), Адоксовые (Adoxaceae) или выделяли в отдельное семейство Бузиновые (Sambucaceae).

Мона́рда (лат. Monárda) — род однолетних или многолетних травянистых растений семейства Яснотковые (Яснотковые), происходящих из Северной Америки.

Пыре́й (лат. Elytrígia) — род трав семейства Злаки, включает около 100 видов многолетних травянистых растений. Представители рода происходят из умеренных областей Евразии и северо-западных районов Северной Америки.

Элоде́я кана́дская или Анахарис, или Водяна́я зара́за, или Водяная чума́ (лат. Elodéa canadénsis) — водное растение; вид рода Элодея (Elodea). Родина растения — Северная Америка, где она растёт в обилии по стоячим и медленно текущим водам, в прудах, глубоких канавах, речных заводях, старицах, каналах. Является инвазивным видом в Европе, Азии, Африке и Австралии. В России встречается в европейской части, в Восточной и Западной Сибири.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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