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Розы не любят этих мест: советы, куда точно нельзя высаживать королеву сада

Какие участки категорически противопоказаны для посадки роз? Типичная ошибка дачников
1:58
Садоводство » Цветы

Розы — одни из самых любимых и желанных растений в садах и на дачных участках. Эти яркие, ароматные цветы способны преобразить любое пространство, но для того, чтобы они радовали глаз и долго цвели, важно соблюдать правила их посадки и ухода. К сожалению, даже некоторые опытные дачники порой допускают ошибку, которая может привести к гибели роз. Речь идёт о неподходящем месте для их посадки.

Где категорически нежелательно сажать розы?

Большинство садоводов знает, что розы любят солнце, но порой забывают о других важных факторах. Одна из главных ошибок — высаживание роз на участках с близким залеганием грунтовых вод или у водоемов.

Дело в том, что розы плохо переносят застой влаги и затопление корневой системы. В таких условиях они быстро загнивают и могут погибнуть. Чрезмерно влажная почва также способствует развитию грибковых болезней.

Поэтому категорически нельзя сажать розы:

  • вблизи водоемов (прудов, рек, ручьёв);
  • в низинах, где скапливается вода;
  • на участках с тяжелыми глинистыми почвами, склонными к переувлажнению;
  • на северной стороне, где меньше солнечного света.

Кроме чрезмерной влажности, розам также противопоказан застой холодного воздуха. Поэтому не следует высаживать их в тенистых местах, где ограничено движение воздуха.

Правильно выбираем место для роз

Идеальное место для посадки роз — солнечные, хорошо проветриваемые участки с легкими, плодородными почвами. Они должны располагаться на возвышенности, чтобы избежать застоя влаги.

Также при выборе места следует учитывать, что розы любят защиту от ветра. Их можно высаживать вдоль стен, заборов или рядом с другими растениями, которые будут служить ветрозащитой.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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