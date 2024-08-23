Как избежать вершинной гнили у томатов

Одна простая ошибка — и ваши помидоры погибли! Как избежать вершинной гнили

1:46 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Вершинная гниль — частая проблема для садоводов. Считается, что основная причина — нехватка кальция. Но всё не так просто.

Фото: commons.wikimedia.org by VdS Comunicacion, CC BY-SA 4.0

Кальций в почве может быть, но он не всегда доходит до плодов. Этот элемент перемещается с водой, которая активно циркулирует от корней к листьям. Плоды получают кальций в последнюю очередь, из-за чего развиваются клеточные разрывы, в которые попадают грибки, вызывающие гниль.

Что делать?

Правильное удобрение. Баланс кальция и калия важен — они должны быть в пропорции 1:1 или 1:1,5. Состав удобрений следует проверять на наличие натрия, который тормозит усвоение кальция.

Внекорневая подкормка. Для решения проблемы стоит применять внекорневую подкормку кальцием, но без азота, калия, натрия и хлора.

Не удаляйте повреждённые плоды сразу. Если плоды поражены вершинной гнилью, лучше их оставить до момента созревания, чтобы растение не направляло силы на рост новых листьев.

Также важен правильный режим полива. Корни не должны быть залиты, иначе они не смогут обеспечивать нужное давление для подачи кальция к плодам. Кроме того, необходимо учитывать климат: при жаре или холоде циркуляция воды и питательных веществ нарушается, что ухудшает питание плодов.

Корневая система — основа здоровья

Сильная корневая система — залог правильного питания растений. Для этого нужно регулярно вносить подкормки, стимулирующие рост корней. Однако важно соблюдать баланс и не перегружать растения чрезмерным стимулированием.

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum) — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae). Возделывается как овощная культура; выращивается ради съедобных плодов — сочных многогнёздных ягод различной формы и окраски, также называемых томатами или помидорами.

Ка́льций (химический символ — Ca, от лат. Calcium) — химический элемент 2-й группы (по устаревшей классификации — главной подгруппы второй группы, IIA) четвёртого периода периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева с атомным номером 20.

Гниль гнили — патологические процессы разложения и болезни растений.