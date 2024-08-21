Осенний уход за гортензиями: как правильно подготовить их к зимовке

Подготовка гортензий к зиме: 7 простых советов для обильного цветения

2:06 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Очаровательные соцветия гортензий радуют садоводов своей пышностью и продолжительным цветением почти до самых морозов. Но для того, чтобы эти неприхотливые, но в то же время требовательные растения успешно перезимовали и в следующем сезоне порадовали обильным цветением, необходимо правильно подготовить их к зимнему периоду.

Фото: commons.wikimedia.org by Leonardo Sakaki, CC BY-SA 4.0

Первым делом, в конце сентября — начале октября, когда цветение гортензий постепенно затухает, нужно провести обрезку растений. Удалите все отцветшие соцветия, оставив лишь небольшие пеньки длиной 10-15 см. Это необходимо для того, чтобы в следующем году из этих пеньков сформировались новые, более мощные цветоносы.

Также при обрезке удалите все поврежденные, сухие и слабые побеги. Это позволит растению сосредоточить свои силы на развитии здоровых ветвей, которые лучше перенесут зиму.

Важным этапом подготовки гортензии к зимовке является мульчирование приствольного круга. Слой мульчи толщиной 10-15 см из опилок, коры или перегноя защитит корневую систему от промерзания. Однако не забудьте его при этом немного не отступать от ствола, чтобы не спровоцировать загнивание кроны.

Следующий шаг — обвязывание кроны. Для этого лучше использовать мягкие материалы, например, джутовые веревки или ленты. Обвязка поможет защитить нежные ветви от обламывания под тяжестью снега и льда. Однако не перетягивайте слишком сильно — древесина должна иметь возможность "дышать".

Если растения растут в открытом грунте, их также желательно укрыть. Для этого отлично подойдет агроволокно, лапник или специальные укрывные материалы. Это убережет гортензии от резких перепадов температур.

В завершение подготовки не забудьте обильно полить приствольный круг, чтобы растения ушли в зиму с достаточным запасом влаги.

Уточнения

Горте́нзия (лат. Hydrángea) — род цветковых растений семейства Гортензиевые, завезены в Европу в начале XIV века для зажиточных слоев, в основном Англии и Франции. Изначально насчитывалось 2 формы — с белой и алой окраской соцветий.