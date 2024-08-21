Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Что известно о цене и дате выхода новой консоли Nintendo Switch 2
В Амстердаме запретили использовать Telegram на рабочих телефонах
Юрист Павел Шапиро предупредил о запрете курения в подъезде
Астрономы пересмотрели оценку водного содержания на экзопланетах
Дебютный показ фильма Джонни Деппа "Моди" состоится в сентябре
Забудьте о дорогих ароматизаторах! Чайный пакетик — ваш новый лучший друг в автомобиле
"Аэрофлот" возобновит прямые рейсы на Бали осенью
Шансы "Зенита" выиграть в РПЛ — 68 процентов
Что такое эссенция для лица и почему она важна в ежедневном уходе за кожей?

Как правильно ухаживать за жимолостью в конце лета?

Хотите, чтобы жимолость хорошо перезимовала? Следуйте этим 5 простым советам
2:19
Садоводство » Деревья и кустарники

Жимолость — один из любимых ягодных кустарников многих садоводов. Эта культура славится не только вкусными, но и полезными ягодами, богатыми витаминами и другими ценными биологически активными веществами. И если за весенне-летний период жимолость активно плодоносит, то как за ней правильно ухаживать в конце августа?

Хотите, чтобы жимолость хорошо перезимовала? Следуйте этим 5 простым советам
Фото: Own work by Enrico Blasutto, CC BY-SA 4.0

Прежде всего, в конце августа необходимо провести обрезку кустов жимолости. Эту процедуру важно сделать, чтобы растение успело подготовиться к зимнему периоду. Удаляйте все поврежденные, сухие и старые побеги. Также обрезайте те ветви, которые загущают куст и затеняют его центральную часть. Это позволит улучшить доступ воздуха и света к растению, что благотворно скажется на его зимовке.

Следующий важный шаг — прополка и рыхление почвы вокруг кустов жимолости. Удаляйте сорняки, которые отнимают влагу и питательные вещества у ваших ягодников. Рыхлите почву на глубину 5-7 см, чтобы активизировать процессы газообмена в прикорневой зоне. Это улучшит зимостойкость растений.

Не забывайте также об удобрении жимолости в конце лета. Для этого идеально подойдут комплексные минеральные удобрения, богатые фосфором и калием. Они помогут кустам накопить необходимые вещества для успешной перезимовки. Вносите удобрения под корень, аккуратно заделывая их в почву.

Влага также крайне важна для жимолости в августе. Если в это время стоит сухая погода, регулярно поливайте кусты, особенно молодые растения. Это позволит им лучше подготовиться к зиме.

И, наконец, в конце лета нелишним будет укрыть прикорневую зону жимолости мульчирующим материалом — опилками, торфом или перегноем. Это защитит корни от резких перепадов температур в течение зимы.

Следуя этим несложным рекомендациям по уходу, вы сможете обеспечить жимолости оптимальные условия для успешной зимовки. А в следующем сезоне ваши кусты порадуют вас обильным и вкусным урожаем ароматных ягод.

Уточнения

Жи́молость (лат. Lonícera) — род прямостоячих, вьющихся или ползучих кустарников; типовой род семейства жимолостные (Caprifoliaceae). Своё латинское название род получил в честь немецкого математика, физика и ботаника Адама Лоницера (1528—1586), хотя первоначально Карл Линней собирался назвать их каприфолями (Caprifolium), поскольку чаще всего в садах Европы выращивали именно жимолость каприфоль. Ягоды некоторых видов жимолости употребляются в пищу; некоторые, наоборот, ядовиты, в том числе жимолость обыкновенная, широко распространённая в лесах средней полосы России.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Популярное
Кабачки в кляре с сыром: эта закуска станет любимым блюдом из кабачков в вашей семье

Кабачки в сырном кляре — это вкусное и лёгкое блюдо, которое можно приготовить за короткое время.

Кабачки в сырном кляре: кабачки получаются сочными внутри и хрустящими снаружи
Инженер Андрей Гаряев назвал кирпич лучшим материалом для строительства дома
Сохраняет и тепло, и прохладу: назван лучший материал для строительства домов
Польская компания Orlen планирует полностью перейти на нероссийское сырье
Вкус гарнира из детства: готовим тушёную капусту "как в детском садике"
В Курской области ВСУ теряют личный состав больше "средних показателей" Дмитрий Плотников Asia Nikkei: центральные банки мира теряют интерес к доллару и юаню, скупая золото Любовь Степушова ATM: мемы могут обрушить экономику и политическую систему США Олег Володин
Работа ФАБа с УМПК. Российский Су-34 в Сумской области уничтожил командный состав 47-й бригады ВСУ
В США высоко оценили флот истребителей J-16 ВВС Китая
Как приготовить сытный и вкусный завтрак всего за 15 минут: пошаговый рецепт с простыми ингредиентами
Как приготовить сытный и вкусный завтрак всего за 15 минут: пошаговый рецепт с простыми ингредиентами
Последние материалы
Людям с диспепсией не стоит пить лимонад
48% россиян назвали зарплату в 100-200 тысяч рублей достойной
Осенние каникулы: куда поедут россияне в этом году?
Кондиционер может стать источником ряда заболеваний
Ola Electric анонсировала три ИИ-чипа: от автомобилей до серверов
Обязательно запомните: эти культуры нельзя сажать рядом с укропом ни в коем случае
Суд Дубая признал выплату зарплаты в криптовалюте законной
Технологии и улыбки: как работает ИИ в японских магазинах
Куриные котлеты с тыквой: с большим количеством овощей, нежные и диетические
Как правильно использовать зеркала в интерьере
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.