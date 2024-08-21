Как правильно ухаживать за жимолостью в конце лета?

Хотите, чтобы жимолость хорошо перезимовала? Следуйте этим 5 простым советам

2:19 Your browser does not support the audio element. Садоводство Деревья и кустарники

Жимолость — один из любимых ягодных кустарников многих садоводов. Эта культура славится не только вкусными, но и полезными ягодами, богатыми витаминами и другими ценными биологически активными веществами. И если за весенне-летний период жимолость активно плодоносит, то как за ней правильно ухаживать в конце августа?

Фото: Own work by Enrico Blasutto, CC BY-SA 4.0

Прежде всего, в конце августа необходимо провести обрезку кустов жимолости. Эту процедуру важно сделать, чтобы растение успело подготовиться к зимнему периоду. Удаляйте все поврежденные, сухие и старые побеги. Также обрезайте те ветви, которые загущают куст и затеняют его центральную часть. Это позволит улучшить доступ воздуха и света к растению, что благотворно скажется на его зимовке.

Следующий важный шаг — прополка и рыхление почвы вокруг кустов жимолости. Удаляйте сорняки, которые отнимают влагу и питательные вещества у ваших ягодников. Рыхлите почву на глубину 5-7 см, чтобы активизировать процессы газообмена в прикорневой зоне. Это улучшит зимостойкость растений.

Не забывайте также об удобрении жимолости в конце лета. Для этого идеально подойдут комплексные минеральные удобрения, богатые фосфором и калием. Они помогут кустам накопить необходимые вещества для успешной перезимовки. Вносите удобрения под корень, аккуратно заделывая их в почву.

Влага также крайне важна для жимолости в августе. Если в это время стоит сухая погода, регулярно поливайте кусты, особенно молодые растения. Это позволит им лучше подготовиться к зиме.

И, наконец, в конце лета нелишним будет укрыть прикорневую зону жимолости мульчирующим материалом — опилками, торфом или перегноем. Это защитит корни от резких перепадов температур в течение зимы.

Следуя этим несложным рекомендациям по уходу, вы сможете обеспечить жимолости оптимальные условия для успешной зимовки. А в следующем сезоне ваши кусты порадуют вас обильным и вкусным урожаем ароматных ягод.

Уточнения

Жи́молость (лат. Lonícera) — род прямостоячих, вьющихся или ползучих кустарников; типовой род семейства жимолостные (Caprifoliaceae). Своё латинское название род получил в честь немецкого математика, физика и ботаника Адама Лоницера (1528—1586), хотя первоначально Карл Линней собирался назвать их каприфолями (Caprifolium), поскольку чаще всего в садах Европы выращивали именно жимолость каприфоль. Ягоды некоторых видов жимолости употребляются в пищу; некоторые, наоборот, ядовиты, в том числе жимолость обыкновенная, широко распространённая в лесах средней полосы России.