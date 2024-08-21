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Хотите, чтобы георгины цвели дольше? Эти советы вам помогут

Продлеваем сезон георгинов: 3 ключевых фактора для обильного и длительного цветения
2:21
Садоводство » Цветы

Георгины — одни из самых ярких и впечатляющих представителей летнего сада. Эти крупноцветковые красавцы тянутся к солнцу, привлекая внимание своими роскошными соцветиями. Но, как и любые другие растения, георгины имеют определенный период цветения. И перед многими садоводами встаёт вопрос: как продлить цветение георгинов как можно дольше?

Продлеваем сезон георгинов: 3 ключевых фактора для обильного и длительного цветения
Фото: unsplash.com is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Для достижения этой цели необходимо учитывать несколько важных факторов.

Во-первых, крайне важно правильно подготовить георгины к периоду цветения. Это значит, что клубни перед высадкой в грунт нужно тщательно разделить, оставив не более 2-3 почек на каждый. Разросшиеся кусты георгин зачастую истощают себя, цветут менее обильно и рано теряют соцветия.

Кроме того, высаживать георгины следует на солнечное, защищенное от ветра место с плодородной, хорошо дренированной почвой. Недостаток света, питания или влаги отрицательно скажется на продолжительности цветения.

Во-вторых, важно заниматься своевременным удалением увядших соцветий. Срезая их, вы стимулируете растение к формированию новых бутонов. Также не забывайте регулярно рыхлить почву вокруг кустов, что позволит корням лучше снабжаться влагой и питательными веществами.

В-третьих, в период активного цветения георгинам необходимо обеспечивать достаточное количество питательных элементов. Для этого под кусты следует вносить комплексные удобрения, богатые фосфором и калием. Это усилит интенсивность цветения и продлит его на несколько недель.

Ну и, наконец, важно правильно ухаживать за георгинами в период подготовки к зимовке. Осенью их нужно вовремя выкопать, обрезать, просушить и хранить в прохладном темном месте до весны. Правильная зимовка закладывает основу для пышного цветения в следующем сезоне.

Следуя этим несложным рекомендациям, вы сможете продлить период цветения георгинов на 2-3 недели, а то и больше. Ваш сад будет радовать яркими красками на протяжении всего лета вплоть до самых первых заморозков. Наслаждайтесь!

Уточнения

Георги́на также (в неспециа­лизи­рованной литературе) георги́н (лат. Dahlia), — род многолетних травянистых растений семейства Астровые (Сложноцветные) с клубневидными корнями и крупными цветками яркой окраски. Род включает 42 вида весьма крупных многолетних растений с большими головками цветков, иногда шаровидными.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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