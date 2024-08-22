Как победить тлю на огороде

Как победить тлю раз и навсегда: советы, которые точно сработают

0:59 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Тля — мелкое насекомое, которое может нанести серьёзный вред растениям в вашем огороде. Она высасывает соки из растений, что приводит к их ослаблению и снижению урожайности.

Фото: commons.wikimedia.or by Marco de Haas, CC BY-SA 4.0

К счастью, существует несколько эффективных способов борьбы с этим вредителем.

Природные враги

Используйте естественных врагов тли, таких как божьи коровки и их личинки. Эти насекомые питаются тлёй и помогают контролировать её популяцию. Для привлечения полезных насекомых можно посадить растения, которые они любят, например, укроп или анис.

Натуральные средства

Для борьбы с тлёй можно использовать настои и отвары из растений. Например, раствор чеснока (10 зубчиков чеснока на 1 литр воды) или отвар луковой шелухи (200 г на 1 литр воды) эффективно отпугивают тлю. Наносите эти растворы на поражённые растения раз в неделю.

Уточнения

Тли (лат. Aphidoidea) — надсемейство насекомых из отряда полужесткокрылых (Hemiptera). Ранее рассматривались в отряде равнокрылых (Homoptera). Известно около 5000 видов тлей, из которых почти тысяча обитает в Европе.

Бóжьи корóвки или кокцинелли́ды (лат. Coccinellidae), — семейство жуков. Тело выпуклое, округлое или овальное. Хорошо заметны благодаря яркой «предостерегающей» окраске, представленной разными комбинациями красного, жёлтого, белого и чёрного цвета, преимущественно с чёрными пятнами на основном светлом фоне, реже — наоборот.