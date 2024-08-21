Как правильно обрезать гортензию: полезные советы садоводам

Секреты обрезки гортензии: делайте это правильно, и цветок будет радовать вас

1:16 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Зачем обрезать гортензию

Обрезка старых цветов и побегов после цветения помогает стимулировать рост растения. Обрезать куст можно ранней весной до начала активного роста или осенью.

Фото: commons.wikimedia.org by Gzen92, CC BY-SA 4.0

Обрезка необходима вне зависимости от сорта гортензии. Это помогает растению направлять свою энергию на развитие новых и здоровых ветвей. Если гортензия слишком сильно разрослась, можно укоротить ее побеги, чтобы придать кусту нужную форму. Лучше всего это делать в период покоя растения.

Как правильно обрезать гортензию

Для обрезки гортензии лучше всего использовать секатор или садовые ножницы. Избегайте прямых срезов на растении, делайте срез под углом, так как это поможет не повредить основной стебель гортензии.

Кроме того, важно промывать секатор после каждой обрезки растений, чтобы не распространять болезни.

После того как вы срезали увядшие цветы гортензии, соберите и утилизируйте отходы. Это поможет предотвратить самосев. Соберите цветы и поместите их в ведро или контейнер.

Так как обрезка является стрессом для растения, полейте и удобрите гортензию после процедуры.

Уточнения

Горте́нзия (лат. Hydrángea) — род цветковых растений семейства Гортензиевые, завезены в Европу в начале XIV века для зажиточных слоев, в основном Англии и Франции. Изначально насчитывалось 2 формы — с белой и алой окраской соцветий. == Распространение == Произрастает в Южной и Восточной Азии, Северной и Южной Америке, с наибольшим видовым разнообразием в Восточной Азии, особенно в Китае и Японии. Несколько видов гортензии растут в России на Дальнем Востоке. == Названия == Название «гортензия» растению дал Филибер Коммерсон, оно является производным от латинского hortus (сад). Поскольку Гортензия было в эту эпоху распространенным женским именем, возникло множество версий насчет женщины, которой могло быть посвящено это название: от Николь-Рейн Лепот, которую в семье могли звать Гортензией, до принцессы Гортензии — сестры принца Карла Генриха Нассау-Зигена, который вместе с Коммерсоном принимал участие в экспедиции Бугенвиля. Позднее европейские ботаники-систематики дали растению имя Hydrangea, что можно перевести как «сосуд с водой» (др.-греч. ὕδωρ — вода, ἄγγος — сосуд). По одной версии, название было дано гортензии за форму семенных коробочек, напоминающих кувшин, по другой — за влаголюбивость. В Японии называются Адзисай. Запись названия цветка иероглифами можно перевести как «фиолетовый солнечный цветок», «цветок, похожий на фиолетовое солнце». == Биологическое описание == Большинство видов являются кустарниками 1—3 м высотой, некоторые виды — небольшие деревья, остальные — лианы, забирающиеся по стволам других деревьев на высоту до 30 м. Растения могут быть как листопадными, так и вечнозелёными, однако широко культивируемые виды умеренного пояса относятся к листопадным. Цветут гортензии с весны до поздней осени. Цветки собраны на конце стебля в красивые шарообразные соцветия — щиток или метёлку. У большинства видов цветочные головки содержат два типа цветков: мелкие плодущие (фертильные) цветки в середине и крупные бесплодные (стерильные) цветки по краям. У некоторых видов все цветки плодущие и имеют один и тот же размер. В подавляющем большинстве цветки белые, однако у некоторых, таких как гортензия крупнолистная (Hydrangea macrophylla), они могут быть синими, красными, розовыми и сиреневыми. У таких видов цвет часто зависит от уровня pH (водородного показателя) в почве: в кислых почвах лепестки приобретают синюю окраску, в нейтральных — бледно-бежевую, а в щелочных — розовую или сиреневую. Гортензии — одни из немногих растений, способных накапливать в себе алюминий, который выделяется из кислых почв и у некоторых видов образует соединения, дающие им синие оттенки. Плод гортензии — 2—5-раздельная коробочка с многочисленными мелкими семенами. Среди вьющихся видов наиболее известны Гортензия гортензиевидная (Hydrangea hydrangeoides) и Гортензия черешчатая (Hydrangea petiolaris). == Значение и применение == Гортензии часто выращивают в садах в качестве декоративных растений из-за их крупных красивых соцветий. Особенно популярной в этом качестве является гортензия крупнолистная, имеющая более 600 сортов, многие из которых имеют только бесплодные цветки. Почва должна быть плодородной. Гортензии предпочитают кислые почвы, поэтому их нередко сажают рядом с другими растениями, требующими кислую почву: вереском (Calluna), эрикой (Erica), водяникой (Empetrum). Гортензия любит тень и полутень, она страдает от прямых солнечных лучей, замедляет рост и развитие, её соцветия становятся мелкими. Сажать нужно весной, когда почва прогреется и минует пора ночных заморозков. При посадке вносят органические и минеральные удобрения. Почва должна быть рыхлой. Для полива нужна мягкая вода, лучше дождевая, поскольку растение не выносит извести. Водопроводную воду нужно отстаивать, но даже это не всегда спасает от хлороза листьев. Каждый куст должен получать не менее двух вёдер воды в неделю. Обычно полив осуществляется утром или вечером, когда нет жаркого солнца. Некоторые виды и сорта рекомендуют ежегодно обрезать во время появления почек, в противном случае кусты вытягиваются в длину до тех пор, пока под тяжестью собственного веса не прогибаются, после чего могут обломиться. Все части растения содержат в себе цианогенные гликозиды и поэтому считаются ядовитыми — употреблять в пищу их противопоказано. Однако, случаи отравления редки, так как растения не выглядят привлекательными в качестве источника пищи. == Виды == По информации базы данных The Plant List, род включает 52 вида: == В культуре == Английский ботаник Джозеф Банкс в 1789 году привёз из Китая гортензию, которая быстро стала популярным декоративным растением. В 1820 году гортензию завезли в Европу из Японии, а с 1900 года началась её селекция. Первые сорта были выведены французскими оригинаторами в основном из малозимостойкой (Hydrangea macrophylla (Thunb.) Ser. f. hortensis (Maxim.) Rehd.). Уже к 60-м годам XX века было выведено около 100 сортов. Археологические раскопки подтвердили, что этот цветок произрастал многие тысячи лет назад, в таких территориях, как Аляска, Калифорния, Орегон, а также Азия и Китай. В средней полосе России в открытом грунте выращивают всего несколько видов этого рода: гортензию древовидную (Hydrangea arborescens), гортензию метельчатую (Hydrangea paniculata), гортензию почвопокровную (Hydrangea heteromalla), гортензию Сарджента (Hydrangea sargentiana), гортензию черешковую (Hydrangea petiolaris), гортензию крупнолистную (Hydrangea macrophylla), Все гортензии светолюбивы и предпочитают открытые освещённые места, но не любят яркое солнце. Могут находиться и в условиях лёгкой полутени. Место посадки должно быть защищено от ветра. Почва предпочтительнее слабо- или среднекислая (рН 5,5); один из составов: листовая, дерновая земля, торф и песок в соотношении 1:1:1:1. На щелочной почве гортензия страдает хлорозом (листья начинают желтеть). Во избежание хлороза один раз в 10 дней осуществляется полив раствором солей, содержащих железо. Наиболее предпочтительное время посадки — ранняя весна. За две — три недели до посадки готовят яму шириной 50—70 см, глубиной 40—50 см с рыхлым плодородным грунтом в смеси с торфом средней кислотности. Корневая шейка после посадки должна находиться на уровне почвы. Посаженое растение обильно поливают, а приствольный круг мульчируют торфом. Удобряют слабым раствором марганцовокислого калия, навозной жижей. Из удобрений можно использовать весной и в первой половине лета только физиологически кислые удобрения (сульфат аммония, сульфат калия), а в конце лета и осенью — фосфорно-калийные удобрения (суперфосфат). Плохо переносят засуху. Почва должна быть постоянно влажной. Размножают зелёными черенками, которые берут, когда побеги становятся гибкими, и ещё не одревеснели. До трёх — четырёх лет кусты гортензии не формируют. Взрослые кусты обрезают весной ежегодно. В качестве горшочного растения размножение сложно. Зимой горшки содержат при температуре не ниже 8 градусов, поливают умеренно. В середине зимы переносят в более теплое светлое помещение и увеличивают полив. Обильно поливают с весны до осени, время от времени опрыскивают. После цветения пересаживают и продолжают поливать. На лето выносят на открытый воздух. Освещение — яркий рассеянный свет. После цветения побеги обрезают на половину длины. == Примечания == == Литература == Ботаника. Энциклопедия «Все растения мира»: Пер. с англ. (ред. Григорьев Д. и др.) — Könemann, 2006 (русское издание). — С. 456—459. — ISBN 3-8331-1621-8. Красавцева А. Сила красоты // Гармония сада : журнал. — Сентябрь 2008. — С. 28—32. Толстая Е. Гортензии. Опыт выращивания в Подмосковье // Сад & садик : журнал. — 2007. — № 5(15). Д-р Д. Г. Хессайон «Всё о комнатных растениях». — М.: ООО Издательство «Кладезь-Букс», 2001. — 256 с. — ISBN 5-93395-004-1 (рус.) == Ссылки == Кострова Е. Гортензии для средней полосы России. Гортензия приобретает популярность. Hydrangea paniculata для маленьких и больших садов. Перевод статьи Pierre Lombarts. «Eine Pflanze im Aufwind». Garten Praxis № 4/2000. На сайте Web Сад. Гришин А. В. Опыт выращивания гортензии крупнолистной в Подмосковье Крылова Н. Б. Опыт выращивания гортензии метельчатой (Hydrangea paniculata 'Grandiflora') Мартикайнен Н. Гортензии в нашем саду Архивная копия от 22 июля 2015 на Wayback Machine. Журнал «Флора Прайс», № 6(22), апрель 2003 Гортензия на сайте USDA NRCS (англ.) (Дата обращения: 7 мая 2010)

Обрезка растений — частичное или полное удаление частей культурных растений с определённой целью. Производится либо укорачиванием ветвей и побегов, либо их вырезкой (прореживанием). При вырезке ветви удаляются целиком, а не только концы, как при укорачивании, при этом улучшается освещённость кроны. Обрезка растений влияет на их рост и плодоношение. Выбор способа обрезки зависит от её цели, обычно оба способа используются совместно. Степень обрезки может варьировать от прищепки увядших цветков и молодых побегов до удаления скелетных ветвей древесных растений. Одним из вариантов обрезки является обрезание старых стеблей у травянистых растений. Главными целями обрезки являются максимальное усиление декоративного эффекта или достижение оптимальной продуктивности. Обрезка комнатных растений должна сочетаться с интенсивным уходом, в том числе обильным поливом, подкормкой удобрениями и благоприятным освещением и температурой воздуха. == Обрезка плодовых деревьев == По времени обрезки нет единого мнения: яблони и груши до выдвижения бутонов или до сокодвижения[уточнить] Делать обрезку от больных или поражённых веток нужно по мере обнаружения, без задержек Вишню и грушу не рекомендуют обрезать каждый год[уточнить] === Молодых === Штамб — удаление почек от земли у карликовых сортов 30-40 см; у сильнорослых 50-60 см. Каждый год можно обрезать деревья для формирования кроны. Сучья обрезаются выше почек. Направление последней почки напрямую связано с направлением роста ветви(ей): обрезание по почкам вниз делает его размашистым и с большим количеством почек. Направленные вверх ветви растут быстрее, но хуже плодоносят. Также отмечают рекомендованные углы 45-65° от ствола для яблонь, но не для персиковых деревьев === Формирующихся в кроне === однолетний прирост у деревьев обрезают «на почку» удаление трущихся и перекрещивающихся веток[почему?] удаление веток растущих внутрь кроны heading обрезка коротких веток до соответствующего малого количества плодов обрезка «на перевод» === Сформировавшихся === осветление «хороших» и плодоносящих веток от малых веток-затенителей; удаление веток от 2-6 килограмм с предварительным подпилом снизу (для предотвращения задира коры, который может способствовать заболеваниям); удаление мелких побегов на стволе до двух метров как часто не плодоносящих и мешающих при сборе; удаление больных или мёртвых веток. Крупный срез обязательно замазывают масляной краской (лучше переносит зиму) для предотвращения попадания влаги (и гниению древесины с образованием дупел). Утверждается вредность садового вара при определённых условиях[кем?][уточнить]. Нецелесообразно оставлять большие пеньки, которое дерево не сможет зарубцевать. Также нужно не отпиливать кольцевой наплыв. == См. также == Обрезка деревьев == Примечания == == Литература == Обрезка растений // Большая российская энциклопедия. Том 23. — М., 2013. — С. 542—543. Сад (формирование и обрезка плодовых деревьев) // Краткая энциклопедия домашнего хозяйства. Том 2. — М.: Большая советская энциклопедия, 1959. — С. 550—551. — 772 с. Практическое руководство по обрезке садовых деревьев Роман Кудрявец, 2017, ISBN 9785040294695 Все об обрезке и прививке деревьев и кустарников Виктор Горбунов, 2012, ISBN 9785226053832 Брикел К. Обрезка растений. — М.: Мир, 1987. — 198 с.